Совет да любовь! В Волгограде впервые прошла массовая свадьба в ЦПКиО

Совет да любовь! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые в Волгограде 7.07 2023 года устроили массовую свадьбу в парке. Церемония бракосочетания сразу для 14 пар молодоженов прошла в канун Дня любви, семьи и верности на «Семейном фесте на Волге» в ЦПКиО. В это же время помимо выездной регистрации устроили чествование 10 волгоградских семей, которые прожили в браке более 25 лет. Их наградили медалью «За любовь и верность». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с массовой свадьбы, чествования супругов со стажем и празднования дня влюбленных по-русски.

Сыграли свадьбу в парке 14 пар из Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского и Ленинского районов. Самыми юными молодоженами стали двадцатилетние супруги из Ворошиловского района, а пара из Краснооктябрьского района решила оформить брак уже после пятидесятилетия. Роскоши особой на выездной регистрации не было, но день свадьбы этим молодоженам точно запомнится. Совет да любовь!

В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С днем свадьбы, Александр и Екатерина! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С днем свадьбы, Мальцевы! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене чествовали супругов со стажем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене чествовали супругов со стажем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тагира и Манир Ниязовы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде отметили День любви, семьи и верности. Фото: Геннадий БИСЕНОВ