Совет да любовь! В Волгограде впервые прошла массовая свадьба в ЦПКиО

Совет да любовь!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Впервые в Волгограде 7.07 2023 года устроили массовую свадьбу в парке. Церемония бракосочетания сразу для 14 пар молодоженов прошла в канун Дня любви, семьи и верности на «Семейном фесте на Волге» в ЦПКиО. В это же время помимо выездной регистрации устроили чествование 10 волгоградских семей, которые прожили в браке более 25 лет. Их наградили медалью «За любовь и верность». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с массовой свадьбы, чествования супругов со стажем и празднования дня влюбленных по-русски.
Сыграли свадьбу в парке 14 пар из Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского и Ленинского районов. Самыми юными молодоженами стали двадцатилетние супруги из Ворошиловского района, а пара из Краснооктябрьского района решила оформить брак уже после пятидесятилетия. Роскоши особой на выездной регистрации не было, но день свадьбы этим молодоженам точно запомнится. Совет да любовь!
В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде впервые устроили массовую свадьбу в парке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С днем свадьбы, Александр и Екатерина!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С днем свадьбы, Мальцевы!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На сцене чествовали супругов со стажем.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На сцене чествовали супругов со стажем.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Тагира и Манир Ниязовы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде отметили День любви, семьи и верности.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде отметили День любви, семьи и верности.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ