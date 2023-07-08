Велосипед в подъезде оставлять можно только с разрешения соседей и не перегораживая дорогу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Молодые мамы часто жалуются, что соседи ругаются из-за стоящих в подъезде колясок и велосипедов, даже портят их. Если колясочная в доме не предусмотрена, тащить «спецтранспорт» наверх тяжело, да и в квартирах места для него тоже нет. Можно ли хранить велосипед и коляску в подъезде, какие существуют правила, как регулирует вопрос законодательство, какие предусмотрены штрафы и как можно решить этот вопрос с соседями, сайту volgograd.kp.ru рассказали специалисты инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Есть проблема

«Что делать, если соседи заставили велосипедами и колясками весь подъезд? УК отказывается принимать меры, и говорит, что если им прилетит штраф, то разбросают на жильцов». Ольга Р.

Такая стоянка под лестницей многим жильцам не нравится. Фото: Ольга Радченко.

«У нас с соседями возник конфликт из-за детской коляски, которую мы ставили в небольшую нишу на площадке так, чтобы она никому не мешала ходить. Им принципиально не нравилось, что коляска стоит рядом с их квартирой, хотя она совершенно не занимала проход. Чтобы не устраивать войну, я согласилась парковать наш транспорт в квартире, хотя ни кладовки, ни балкона, ни какого-то другого места для хранения в ней нет, приходится всем спотыкаться об нее в прихожей.

Я тоже считаю, что загромождать площадку старыми шкафами и креслами - пожароопасно и вообще некрасиво. А коляски и велосипеды очень мобильные и не громоздкие. Площадка — это общее имущество жильцов, мы платим за его содержание и, по-моему, должны иметь право им пользоваться в рамках разумного. Коляска и велосипед — это не хлам и не мусор, который мы сложили под дверь соседям. Тем более, это ненадолго - дети растут очень быстро, и через год-два необходимости ставить ее на площадке не будет». Екатерина С.

Можно ли хранить детские коляски, самокаты, велосипеды в подъезде: что говорит закон

Хранить детские коляски, самокаты, велосипеды, как и прочие вещи жильцов на лестничных площадках и в коридорах многоквартирных домов запрещено с 1 января 2021 года*. Согласно Правилам противопожарного режима в РФ, на путях эвакуации запрещено размещать мебель, оборудование и другие предметы. Также нельзя устраивать кладовые на лестничных клетках, хранить вещи под маршами и на площадках, в тамбурах и проходах. Речь идет о захламлении подъезда, но и коляски попадают под это правило.

Какие штрафы грозят за коляску и велосипед в подъезде

Все, что находится в МКД за пределами вашей квартиры - это общедомовое имущество.

- В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ коридоры, межквартирные площадки и другие пространства, которые не являются частями квартир, а предназначены для обслуживания нескольких помещений, считаются общим имуществом жителей многоквартирного дома, - отмечают специалисты госжилнадзора.

Следить за общим имуществом в многоквартирном доме должна управляющая организация – УК или ТСЖ. В том числе в ее обязанности входит не допускать загромождения лестничных маршей, площадок, тамбуров, лифтовых холлов и других помещений общего пользования.

Скорее всего, ваша управляющая компания или ТСЖ совершенно не знает, что стоит в каком-либо подъезде на каком-либо этаже. Обнаруживается это чаще всего во время проверок, которые проводят пожарные или госжилинспекция по жалобам жильцов, которых такая ситуация не устраивает.

При этом не уследившей за порядком управляющей организации, как и захламившим подъезд жильцам, грозит административный штраф. Согласно статье 20.4 КОАП РФ нарушение требований пожарной безопасности для граждан обойдется от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Платить такие солидные суммы за коляски и велосипеды, конечно, никому не хочется. Если же в доме случится ЧП, то размер штрафов возрастает.

Как решить вопрос с соседями

Конечно, уладить проблемы с соседями лучше мирным путем. Но не всегда можно договориться.

- В случае отказа собственников соблюдать правила пользования общим имуществом с данным вопросом необходимо письменно обратиться в управляющую организацию. При непринятии ею соответствующих мер - направить письменное обращение в жилищную инспекцию для проведения проверки деятельности УО, - дают алгоритм действий в госжилнадзоре.

Как узаконить хранение колясок и велосипедов в подъезде

Есть дома, где в подъезде места достаточно, даже если на площадке или под лестницей на первом этаже стоят санки, коляски и велосипеды. Если вы достигли соглашения с соседями, то и хранение «спецтранспорта» там можно узаконить. Для этого придется провести общее собрание и заручиться согласием собственников, а также получить разрешение управляющей компании.

- В силу действующего законодательства собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом в установленных законом пределах, - поясняют в госжилнадзоре. - Решение вопроса о размещении колясок, велосипедов и другого имущества жителей возможно только путем достижения согласия между собственниками, а именно: проведения общего собрания и решения вопроса о порядке размещения указанного имущества.

Чтобы «не прилетело» от пожарной инспекции и санитарных служб, придется выполнить несколько условий.

Во-первых, вещи в подъезде не должны мешать жильцам, в том числе при эвакуации в случае ЧП. Ширина прохода должна быть не менее 1,2 метра.

Во-вторых, вещи не должны быть горючими и легковоспламеняющимися (например, мебель, газеты), и не должны привлекать мышей, крыс, тараканов и прочую нежелательную живность (например, еда, мусор).

ОФИЦИАЛЬНО

Разбросать штраф на жильцов у УК не получится

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области:

- В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Управляющая организация является коммерческим юридическим лицом, деятельность которого направлена на извлечение прибыли. Соответственно, источником ее доходов являются не только денежные средств, поступающие в счет платы за жилое помещение, но и иные доходы от предпринимательской деятельности.

В связи с этим, оплата административных штрафов должна осуществляется управляющей организацией за счет получаемой прибыли, а при отсутствии в распоряжении денежных средств за счет имеющего в собственности имущества.

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*Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».