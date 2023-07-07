В Волгограде 70-летней женщине офтальмологи вернули зрение

У офтальмологов появилось новое оборудование. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городской клинической больнице №1 Волгограда появилось современное оборудование, которое позволит оперировать случаи осложненной катаракты, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве. На днях офтальмологи спасли зрение 70-летней женщине, которая уже не верила, что снова сможет видеть.

- Вечером в день операции женщина растрогалась и рассказала лечащему врачу, что не в силах скрыть свои эмоции, потому что она не видела последние два года и ей вернулось зрение, - рассказали в комитете здравоохранения.

У волгоградских офтальмологов теперь есть факоэмульсификатор. Это прибор нового поколения, который позволяет удалять перезрелую и другие виды катаракты, а также проводить иные микрохирургические вмешательства на переднем отрезке глаза. Оборудованием легко управлять, не то, что старыми моделями.

- Функция «Активных потоков» позволяет удалять даже очень плотные хрусталики без повышения мощности ультразвука и без увеличения количества жидкости, которая подается внутрь глаза, что позволяет значительно снизить травматизацию внутренних тканей оперируемого глаза и сократить срок восстановления после операции, - рассказывает о новой технике завотделением Евгений Поляков.

При помощи нового оборудования волгоградские офтальмологи смогут по полису ОМС делать более сложные операции, за которые раньше не брались. Современные технологии позволяют поддерживать уровень внутриглазного давления и стабильность передней камеры глаза. Что делает хирургическое вмешательство более безопасным и избавляет от возможных осложнений после. К тому же специального длительного обучения для использования факоэмульсификатора не требуется. Медики осваивают его за один день.

Напомним, в конце июня в Волгоградской области на 100 миллионов рублей увеличили финансовое обеспечение Территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи на текущий год. Все эти средства направят на проведение бесплатных офтальмологических операций по полису ОМС. Так что ждать своей очереди волгоградцам придется меньше.