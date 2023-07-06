Tele2 запускает онлайн-гид по лету

Фото: Tele2

Интернет-путеводитель по новым местам отдыха поможет спланировать путешествие и сэкономить на его организации. Качественный интернет Tele2 будет доступен во всех локациях проекта, также клиенты оператора могут получить скидки от партнеров.

Tele2 поддерживает развитие внутреннего туризма и запускает «Тревел-гид» – сервис, где собраны новые маршруты для путешествий по югу России. В проекте принимают участие Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край. По каждому из регионов собрана обширная коллекция вариантов для отдыха – от семейного до культурного. Используя советы интернет-путеводителя, можно значительно расширить свои знания о регионе и открыть для себя новые места и вкусы.

Локации, обозначенные в путеводителе по Волгоградской области, имеют широкую географию. Выбирая маршрут из перечня, можно оказаться как в Волгограде и Камышине, так и в Среднеахтубинском и Дубовском районах.

Учитывая рекомендации гида, гости могут побывать в арбузной столице и на самых северных виноградниках страны, полюбоваться красотой цветущих лотосов, окунуться в сюжеты русских сказок, оценить красоту Волго-Ахтубинской поймы, найти город в городе и прогуляться по крышам.

Воспользоваться информационной частью и контентом онлайн-проекта могут все желающие. Для клиентов Tele2 предусмотрены бонусы: скидки на экскурсии, меню ресторанов и другие.

Сеть Tele2 будет доступна во всех локациях проекта. В настоящее время услуги качественной голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет доступны 99% жителей Волгоградской области.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

«Летние месяцы – время, когда дни становятся длиннее и появляется возможность позволить себе чуть больше отдыха и ярких впечатлений. Наш креативный онлайн-гид, в котором собраны интересные даже для искушенных туристов достопримечательности региона, станет помощником при организации путешествий. Еще одним надежным спутником для клиентов Tele2 станет качественная связь и стабильный мобильный интернет на любом из предложенных маршрутов – мы сделали все необходимое, чтобы можно было мгновенно делиться впечатлениями с близкими. Скидки от наших партнеров станут еще одним приятным бонусом для тех, кто решит открыть новые маршруты с Tele2».

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