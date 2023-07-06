Волгоградцев приглашают на пикник в беседку с кондиционером

Фото предоставлено Экопарк "Ангарский"
На улице в Волгограде стоит 40-градусная жара, так что отдых на природе уже не кажется столь приятным. Но выход есть! Не париться знойным летом на пикнике, отдохнуть и остыть можно у пруда в ярком, зеленом и гостеприимном Ангарском Экопарке. Теперь там есть новый формат беседки, оснащенной системой кондиционирования.
Фото предоставлено Экопарк "Ангарский"
В Экопарке Ангарский оборудовали пока единственную в своем роде уютную локацию для отдыха с собственным микроклиматом, где можно отметить праздник с близкими. Внутри есть мини-кухня с микроволновкой и холодильником, барная стойка, столики и даже санузел.
Фото предоставлено Экопарк "Ангарский"
При желании можно заказать дополнительно питание, сервировку, официанта, музыкальное оборудование. Вместимость оборудованной кондиционером отдельной беседки – до 20 человек.
Фото предоставлено Экопарк "Ангарский"
Адрес: Ангарский Экопарк, г. Волгоград, ул. Ангарская, 99. Бронирование VIP беседки, а также других локаций по телефону: 8(8442)505-325. Подробности на сайте.
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