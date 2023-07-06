В МЧС предупредили о 42-градусной жаре в Волгоградской области с 7 по 9 июля

Спасения волгоградцы ищут у водоемов. фонтанов и бассейнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область пришло самое настоящее пекло. После освежающего дождливого июня, с 7 по 9 июля в регионе установятся привычные для резко континентального лета +40 градусов. О сильной жаре на протяжении трех дней предупреждает ГУ МЧС по Волгоградской области.

- В связи с неблагоприятным температурным режимом жителям Волгоградской области следует помнить о мерах безопасности, - напомнили в главке. - В жару стоит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что ваше здоровье также подвергается риску.

Специалисты рекомендуют в самый жаркий период – с 12.00 до 16.00, - не выходить на улицу и не находится на открытом пространстве, обязательно проветривать помещение и включать кондиционер.

- Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре + 35 градусов можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут, - уточнили в службе спасения.

Если же на улице все равно придется пребывать, специалисты легкой светлой одежды из натуральных тканей, надевать головной убор и солнцезащитные очки, иметь с собой в запасе бутылочку воды, но при этом избегать газированных и очень сладких напитков. Из еды следует отдать предпочтение фруктам и овощам, сократить потребление копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов.

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