Новый закон поможет навести порядок с парковками в регионе

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При этом подчеркивается, что такие решения будут приниматься с учетом мнения жителей и особенностей дорожного движения в каждом конкретном населенном пункте. С предложением о разработке данного закона обратились органы местного самоуправления Волгограда – на городском уровне ранее уже был утвержден порядок организации парковочного пространства, предусматривающий платные автопарковки. Как объяснили в мэрии областного центра, сделано это было для того, чтобы повысить комфорт и безопасность при передвижении по городу на общественном, личном транспорте и пешком. Соответствующий региональный закон необходим в качестве правовой базы для дальнейших преобразований в интересах волгоградцев и всех жителей области.

В последние годы вместе с активизацией социальной и экономической жизни значительно увеличилось количество автотранспорта, что привело к росту интенсивности движения и загруженности дорог. В результате участились заторы, возникли трудности со стоянкой автомобилей. Опыт других регионов показывает, что для решения подобных проблем помимо модернизации инфраструктуры нужен системный подход к управлению парковками. Это позволяет повысить пропускную способность дорог и улучшить транспортную ситуацию.

В ходе обсуждения данного вопроса председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов подчеркнул, что основная цель закона – наведение порядка в сфере организации парковочного пространства на улицах городов и поселений – там, где требуется особое правовое регулирование. Сбор средств при этом не носит первоочередной характер. Деньги, полученные от платных парковок, муниципалитет может направлять на содержание дорог или приведение их в нормативное состояние, а также на уборку, благоустройство прилегающих территорий и организацию дополнительных, в том числе бесплатных, автостоянок, что будет способствовать созданию новых рабочих мест. «При этом требуется соблюдать баланс между платными и бесплатными автопарковками. Меры, предусмотренные этим законом, нужно вводить поэтапно, без спешки, учитывая мнение и в интересах граждан», – акцентировал внимание Руслан Шарифов.

Областной закон устанавливает время бесплатного пользования платными парковками в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20 до 8 часов. Также не надо будет оплачивать первые 15 минут с момента въезда на парковочное место, организованное возле спортивных, образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, госорганов. От оплаты за автопарковку полностью освобождаются ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также перевозящие инвалидов I, II групп и детей-инвалидов. Аналогичное право предоставлено многодетным семьям и владельцам экологически безопасных электромобилей.

«Машин в наших городах стало настолько много, что их парковка нередко является проблемой как для автомобилистов, так и для пешеходов, – отметил председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Сергей Четвериков. – Посмотрите, что сейчас происходит в рабочее время возле учреждений, на улицах центральной части Волгограда или вечером внутри кварталов «спальных» районов – машины стоят одна за другой и часто с нарушением правил, создавая помехи движению, на тротуарах или зеленой зоне. Несомненно, здесь нужно наводить порядок, заниматься организацией парковочного пространства для того, чтобы было комфортно и удобно для большинства людей. Принятый сегодня областной закон очертил общие рамки, на каких принципах этот порядок на территории волгоградского региона должен основываться. А детали, конкретные зоны и правила работы автопарковок, муниципалитеты будут определять самостоятельно. Считаю, это верным подходом, поскольку в каждом населенном пункте своя специфика движения, свои особенности улично-дорожной сети. Органы местного самоуправления и жители отдельных поселений также сами должны решать, нужны ли им платные парковки и сколько они будут стоить. В большинстве крупных городов, где введена подобная практика, плата за парковку является, прежде всего, инструментом для освобождения участка дороги от долго стоящих машин, а уже потом – еще одним источником пополнения муниципальной казны. Надеюсь, руководители на местах это понимают и будут максимально взвешенно и корректно подходить к данным вопросам».

Напомним, при подготовке закона получены положительные заключения органов местного самоуправления городских округов Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово и Совета муниципальных образований Волгоградской области.