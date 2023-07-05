В Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки заменили участок трубопровода

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

В ходе работ осуществлен монтаж нового трубопровода протяженностью 48 метров из толстостенной стали. Работы были осложнены тем, что проходили под трамвайными путями и на внушительной глубине - 5 метров. В настоящее время специалисты проводят гидроизоляцию сварочных конструкций, затем приступают к восстановлению асфальтобетонного покрытия. После укладки песчаного основания специализированные службы приступят к восстановлению рельсошпальной решетки трамвайных путей. Далее реконструкция тепломагистрали по ул. Землячки, которая была включена в ремонтную программу на текущий год по результатам прохождения гидравлических испытаний 2022 года, будет продолжена вне зоны пролегания трамвайных путей и автодороги. Все запланированные работы будут завершены перед началом нового отопительного сезона. Обновлению подвергнется участок сети диаметром 820 мм и протяженностью 180 метров, обеспечивающий теплоснабжением 164 жилых дома, 14 детских садов, 3 лечебных заведения и 13 школ.

— Работы были начаты 1 июля 2023 года и в настоящий момент ведутся пять суток. Сегодня, 5 июля 2023 года, мы полностью завершаем комплекс работ по сварке, гидроизоляции и строительству канала, в соответствии с утвержденными графиками. С завтрашнего дня АО "Электротранспорт Плюс" будет приступать к восстановлению рельсошпальной решётки для запуска трамвая - пояснил заместитель главного инженера «Концессий теплоснабжения» Александр Рыкалин.

Напомним, что работы производятся в рамках плановой подготовки к ОЗП, предусматривающей временное ограничение подачи горячего водоснабжения, и не приведут к дополнительным отключениям потребителей.