Игорь Артамонов: МФЦ Липецкой области за 15 лет проделали колоссальный путь

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Служба МФЦ Лиипецкой области отметила юбилей. В этом году ей исполнилось 15 лет. В честь этого в большом зале Правительства региона состоялся торжественный прием. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поприветствовал собравшихся и поздравил с профессиональным праздником.

«МФЦ Липецкой области за 15 лет проделали колоссальный путь. И все ваши успехи — это вклад каждого человека в большой и дружной команде. А ваша сила — в людях. Неравнодушных, трудолюбивых, надежных. Я благодарю вас за труд. Желаю вам расти, развиваться, процветать и дальше быть примером того, как государственные органы работают с жителями области», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Офисы МФЦ появились в регионе как пилотный проект в 2008 году. Первый открылся в Елецком районе. Теперь получить государственные услуги — всего почти 400 — можно в каждом муниципалитете Липецкой области. А достижения нашего региона легли в основу развития службы во всей стране.

Липчане и сегодня делятся опытом с коллегами. Проекты, которые реализуют в МФЦ Липецкой области, охватывают все больше и больше людей, а получение госуслуг упрощается. Так, проект «Мои первые документы» помогает молодым родителям оформить первые документы малыша еще до выписки и не тратить дни после выписки на хождение по инстанциям. Проект «Суперсервис» разработали для тех, кто недавно купил недвижимость. За один визит в МФЦ можно решить все вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Открыты специализированные МФЦ для бизнеса. В МФЦ оказывается бесплатная юридическая помощь, есть служба сурдоперевода. С этого года организованы торжественные вручения паспортов во всех районах региона. Главной своей ценностью в МФЦ называют сотрудников — тех, кто встречает сотни людей ежедневно и помогает каждому из них.