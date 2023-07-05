Улучшена связь для жителей Волгоградской области

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Цифровые улучшения затронули город, расположенный на левом берегу реки Ахтуба, что в 50 км от областной столицы. Модернизация позволила увеличить скорость интернета, ёмкость сети, улучшить распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях.

Абонентам доступны преимущества не только быстрого интернета, но и обновленное качество звонков в VoLTE. При помощи этой технологии голосовой поток проходит через канал 4G – это означает, что пользователь может говорить по мобильному телефону и в то же время отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или просматривать новостную ленту. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик: звонки тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут тарифного плана.

«Мобильным интернетом жители небольших населенных пунктов региона пользуются в несколько раз активнее горожан и с каждым годом отрыв увеличивается. Чаще всего это происходит из за отсутствия фиксированного доступа. Мы продолжаем строительство как новых телеком-объектов, так и повышаем эффективность установленного оборудования. Проведенная оптимизация сети позволяет еще комфортнее работать, обучаться, пользоваться Госуслугами и другими электронными сервисами», — говорит Артем Филин, директор МегаФона в Волгоградской области.

Спрос на скоростной интернет в Ленинске подтверждает и увеличившийся объём LTE трафика. С начала 2023 года пользователи МегаФона скачали 462 ТБ данных — это на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, этого объёма трафика хватит для того, чтобы просмотреть в Сети фильм «Вызов» в формате Full HD свыше 30 тысяч раз.