Эксперты заметили: объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

С начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

Банк фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, с начала годабыло выдано более 700 тысяч карт, из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.

«Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования банка. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.», – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.

Владельцы кредитной карты также смогут получить дополнительное вознаграждение за траты. В рамках программы лояльности для них продолжит действовать бонусный кешбэк с каждой покупки в популярных категориях,.

Клиенты могут оформить кредитную карту любым удобным способом: заказать курьерскую доставку или забрать в ближайшем отделении банка

*На основе аналитики Frank RG.