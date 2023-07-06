В Волгограде 7 июля оставят без электричества дома семи районов

Свет выключат на отдельных улицах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых работ энергетиков отключения электроэнергии 7 июля 2023 года запланированы в семи районах Волгограда. Без кондиционеров в 40-градусную жару и с потекшими холодильниками останутся десятки тысяч человек во всех районах областного центра, кроме Краснооктябрьского, сообщили в «Россети Юг». Публикуем список адресов.

В Красноармейском районе Волгограда отключения электричества 7 июля 2023 пройдут в несколько этапов. С 12.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Минская, №211-249 и 234-240, ул. Марата, №2-20, ул. Лесобазовская, №1-27, ул. Руставели, №1-23, 2-24, ул. Симферопольская, №251-255, 230-236. С 9.30 до 11.30 обесточат дома на улицах: Остравская, №10, 18, 20а, бульвар Энгельса, №1, 3, 9, 8-12 и в Коксовом переулке, 4.

В Кировском с 9 до 16 часов под отключения попадают дома: ул. Внуковская, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровская, 1-7, 2-14, ул. Кременская, №22-58, 21-55, ул. Каунасская, 21-29, 4-10, ул. Клайпедская, 25-29, 14-18, ул. Нижнеднепровская, 1-7, 4-12, ул. Перещепинская, 5-13, ул. Шаблиевская, №14-42, 23-67б.

Приличный список адресов на отключение света 7 июля 2023 в Советском районе волгограде, где с 9 до 14 часов обесточат дома: ул. Горьковская, №100-102, 104а, 111, 112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118, ул. Докторская, №105-113, 109а, 104-118, 112а, ул. Землемерная, №103-113, 100-114, ул. Крепильная, №103-147, 115а, 129б, 130-134, ул. Крупской, 125, 117, ул. Кондукторская, 101, 103, 102-116, ул. Лебедева-Кумача, №100-108, 103-107, ул. Лесозащитная, №103, 103а, 105, 110, 117, 109, ул. Монтерская, №124-132, 103-109, 106-108, 142-154, 144а, 148а, 150, 160-174, 174а, ул. Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а, ул. Палехская, №100-128, 116а, 120а, 101-137, 127а, 131а, ул. Плотницкая, №100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110, ул. Старательская, 106-114, ул. Сталеварная, №103-111, 102-116, 102а, ул. Савёловская, №111, 102, 102а, 102б, 121, 121а, 123а, 123, ул. Симеизская, 1№02, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121, ул. Сторожевая, №103, 105, 106, 106б, 106д, 108, ул. Шахтинская, №115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а, 146, ул. Шахтерская, 102, 109, ул. Шоферская, 98-112, 99-113, ул. Учительская, 101-113, 100-112, пер. Старый, 138-146.

В Ворошиловском районе список коммунальных страдальцев больше. С 9 до 15 часов света не будет по адресам: ул. Алмазная, 1-35, 1а, 1б, 3а, 28-36, ул. Котлубанская, 166, ул. Максимовский разъезд, №313, 315, 313а, 320, 318-322, 305, 319, 307, 310, 311, 292-304, 296а, 301, 289, 288-300, 300а, 275-269, 274, 272, 274, 267в, 269а, 269б, 270а, 259, 260, 266, 265, 262, 260а, 261, 263, 256, 257, 258, 258а, 270а, 267а, 269б, 269а, 331-341, 357-361, 348-354, ул. Минераловодская, №59-65, 66, 68, ул. Мончегорская, №1, 2/1, 4/1, 4/2, 6, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1-10/3, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 12, 14, 14б, 16, ул. Морфлотская, №1-25, 4а, 24а, 25а, 2-10, 10а, 12-16, 22-26, 29-35, 39, ул. Огородная, №1, 3, 1/3, 3/1, 6-30, 5/1, 5/2, 4а, 6а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 38, 38а, 40, 42, 21, ул. Оленигорская, №1, 2/3, 5-7, 1г/4, 2/1, 2/1, 7/1-7/4, 6/1, 10, 11/1-11/3, 11, 11б/1, 11б/2, 13, 10а/1, 10а/2, 16/2, 16/3, 17, 18/1-18/4, ул. Острогожская, №52-64, 49-59, 63, 49а, 53а, 57а, ул. Просвещения, 27, 29, 31, 38-50, ул. Череповецкая, №140б, 142, 144, 148, 150, ул. Чинарская, №35, 39.

В Центральном районе без света 7.07.23 оставят с 8.00 до 16.00 несколько домов: ул. Ангарская, 2, ул. Голубинская, 16, 18.

В Дзержинском без сплитов в адское пекло с 9 до 15 часов в эту пятницу оставят жителей домов по адресам: ул. Артекская, №1-5, 5а, 7, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 21, 21/3, 2а, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10, 16а, 18, 18а, 20, ул. Демьянова, №1-5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 2-6, 10, 10/1, 12-16, 16/3, 18/3, 20, 22, ул. Зворыкина, №1-9, 4, 1б, 21/3, 21, 21/2, 29/4, 16, 22/1, 22/2, 22, ул. Качинцев, 57б, 65б, ул. Мемельская, №12, 12а, 14/2, 14, 5, ул. Мартовская, №2-6, 3, 11/1, 11/3, 13, 12, 14.

В Тракторозаводском районе локальный блэкаут в 40-градусную жару объявили в пятницу с 9.00 до 17.00 в домах на улицах Дундича, №118-160 и Березовой, №6-14. Чуть менее продолжительными – с 9.00 до 16.00 – отключения будут в переулках Моторном, 8-18, 8а, 7-17 и Железнодорожном, 7, 9, а также на улице Коцюбинского, 2, 8, 1-7, 1а, 3а, 3б, 15.