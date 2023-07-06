Где в Волгограде появились новые камеры фиксаций нарушений ПДД: список адресов

В Волгограде и области камер на дорогах стало еще больше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области растет число комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В регионе установили еще 45 фотоловушек. Они уже начали работать и ловить водителей-нарушителей. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где в Волгограде и области появились новые камеры фиксаций нарушений ПДД.

Как рассказали в комитете информационных технологий, внедрение системы фото-видеофиксации нарушений приносит профилактический эффект. Чиновники уверены, что водители становятся более дисциплинированными за рулем.

Новые камеры фиксируют превышение скорости, пренебрежение ремнями безопасности, разговаривающих за рулем водителей, проезд на красный свет и по полосе общественного транспорта, пересечение стоп-линии.

Всего в Волгоградской области сейчас работают 370 дорожных камер. До конца года планируется установить еще 57 комплексов.

АДРЕСА 45 АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОТОЛОВУШЕК

Волгоград:

ул. Ангарская, 15 (Дзержинский район);

ул. Профсоюзная - ул. Ковровская (Ворошиловский район);

ул. Ростовская, 2 (Ворошиловский район);

Волжский:

ул. 40 лет Победы, 48;

ул. 40 лет Победы, 58;

Волгоградская область:

трасса «Новый Рогачик - Волгоград», км 2+900 (Городищенский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», км 19+000, объезд пос. Горьковского (Городищенский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 936км (Городищенский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 940км (Городищенский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 688км (Новоаннинский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 958км (Городищенский район)

трасса Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», 582км (Дубовский район);

трасса Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», 616км (Дубовский район);

трасса Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», 640км (Дубовский район);

трасса Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», км 656+112 (Дубовский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 817км (Фроловский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», км 660+900 (Новониколаевский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», 129км (Суровикинский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», 110км (Суровикинский район);

трасса Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград», 684км (Быковский район);

трасса Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград», 673км (Быковский район);

трасса Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград», 603км (Николаевский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», км 43+950 (Городищенский район);

трасса Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград», 715км (Среднеахтубинский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 865км (Иловлинский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», км 1023+100 (Светлоярский район);

трасса «Волгоград (от г.Волжский) – Астрахань», 53+300 (Ленинский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 662км (Новониколаевский район)

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 1019км (Светлоярский район);

трасса «Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин», км 163 (Жирновский район);

трасса «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», км 139+250 (Котельниковский район);

трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба», км 9+000 (Среднеахтубинский район);

трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба», км 13+200 (Среднеахтубинский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 922км (Городищенский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», км 933+150 (Городищенский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 917км (Иловлинский район)

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 791км (Михайловка);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 754км (Михайловка);

трасса «Михайловка-Серафимович-Суровикино», 15 км (Серафимовичский район);

трасса «Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино», км 137+600 (Клетский район);

трасса Р-22 «Каспий» «а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань», 821км (Фроловский район);

трасса Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», км 466+800 (Камышинский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», 192км (Чернышковский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», 72км (Калачевский район);

трасса А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР», 58км (Калачевский район).