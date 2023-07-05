В четверг почти все районы Волгограда останутся без света

Без света в четверг останутся почти все районы города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителей Волгограда ожидают массовые отключения электричества. В четверг 7 из восьми районов города останутся без света почти на весь день. Коммунальные неудобства связаны с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Некоторые волгоградцы не смогут включить кондиционеры и вентиляторы, еще и холодильники будут стоять выключенными. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 6 июля электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Ополченской, 35, 37, 39, 43, ул. Батова, 4, ул. Патриса Лумумбы, 4, 10, ул. Демьяна Бедного, 1, 2, ул. Салтыкова-Щедрина, 2, 4, 8, ул. Героев Тулы, 1/4, 2/2, 2/3, 5/1, 5/3, 5/4, 5/21, 20/336, 20/337, 20/240, 20/340, 26, 35/3, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/28, 35/77, 35/79, 35/82, 35/85, 35/86, 52, 54, 57, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 93/1б, 93/3, 93/3а, 93/7, 93/8, 93/12, 93/13, 93/16, 93/31, 93/32, 93/34, 93/35, 93/41, 93/57, 93/77, 93/78, 93/98, 93/101в, 93/517, 93/518, 93/525, 93/810, 93/812, 93/910, 109а, 109, в 7-м квартале СНТ Север.

В Краснооктябрьском районе без света с 9.00 до 17.00 придется обходиться жителям ул. Поддубного, 21, 25.

В Центральном районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Пролеткульскую, 3, 5.

В Ворошиловском районе без электроснабжения с 9.00 до 17.00 останутся дома на ул. Циолковского, 22, 24, ул. Баррикадной, 3, 7, ул. Рабоче-Крестьянской, 31, 33, 35.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 будут обесточены ул. Люберецкая, 24, пер. Тепличный, 22-30, 22а-30а, 27, 29, 29а, 301-4, 302-4, 303, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3, 308, 309, ул. Лесомелиоративную, 213-217, 214-245, 219а, 219б, 222а, 284а, 284б, 284, 285а, 285-295, 290, 297, 299, 300, 300-1, ул. Агашиной, 63-75, 52-64, ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а, ул. Засекина, 50, 52, 56, 62, ул. Шукшина, 4-14, 11а, с 9.00 до 16.00 - ул. Плодородная, ул. Окольная, ул. Ямская, ул. Парковая, ул. Высотная, ул. Крутая, ул. Курганная, ул. Дубравная, ул. Парковая, ул. Звездная, ул. Высотная, ул. Звездная, ул. Боровая, пер. Газонный, пер. Горский, ул. Овражная, СНТ Звезда-1, СНТ Звезда-2.

В Кировском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей пер. Советской, 4-34, ул. Мингечаурской, 35-51, 26-32, ул. Абганеровской, 47-103, 50-110, 82а, 110б, 114-126, пер. Мраморного, 17-45, 20-42, пер. Гжатского, 1-5а, пер. Майского-II, 3, ул. Строительной, 1-9, 2-68, 9а-41, ул. Кизиловой, 35-71, 42-46, 71а, 85-87, ул. Кленовой, 30, 30а, 31-39, 43-59, 48-82, пер. Дашавского, 1-19, 4-22, ул. Красных Партизан, 27а-109, 30-66, пер. Воткинского, 2-4, 1-9а, пер. Октябрьского, 2-10, 1-11, ул. Еловой, 32-36/2, 38-44, пер. Железного, 1а-15, 6-40, ул. Тростниковой, 34-72, пер. Псковского, 13-31а, 6-14, 2, ул. Североморской, 1а-19, 2-12, 3а, 5а, ул. Ртищевской, 1-45, 2-24, ул. Каменной, 1-17, 2-14, пер. Даниловского, 1-9, 2-10, ул. Камышанской, 1-3/2, 2-8, ул. Пилотской, 13, ул. Покровского, 1-45, 2-36, ул. Покровского 1-й проезд, 1-7, 4, ул. Покровского 2-й проезд, 5-7, 4-6, ул. Покровского 3-й проезд, 3-7, 2-8, ул. Покровского 4-й проезд, 3-7, 4-6, ул. Покровского 5-й проезд, 3-7, 4-8, ул. Покровского 6-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 7-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 8-й проезд, 3-7, 4-6, ул. Майской, 97-145, 86-146. С 9.00 до 16.00 электроснабжения не будет на ул. Шумилова, 1, 73, 77.

В Красноармейском районе с 9.00 до 12.00 свет отключат на ул. Пятиморской, 33, 35, ул. Мачтозаводской, 152, с 9.00 до 17.00 – на ул. Латвийской, 60, 60а, ул. Гражданской, 39-51, пл. Гражданской, 16-22, в пер. Гражданском, 1-11, 11а, 2-16, пер. Качалинском, 19-29, 22-32.