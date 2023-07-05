Семейный праздник отметят в парках и не только. Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности отметят в июле 2023 в Волгограде и Волжском по не столь давней традиции. В программе мероприятий праздника - пенные вечеринки, семейные эстафеты и развлечения, файер-шоу, квесты, конкурсы. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить с ребенком и всей семьей в Волгограде и Волжском 7, 8 и 9 июля 2023 года, что посмотреть и что будет интересного.

Семейный Фест на Волге в ЦПКиО Волгограда

Семейным фестивалем отметят праздник на День семьи, любви и верности в Волгограде вечером в пятницу, 7 июля 2023 с 17.00 до 19.00, в ЦПКиО. В программе мероприятий - квесты и эстафеты, йога на траве, баба-деда-патти, концерты и мастер-классы, бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре и выставка ретроавтомобилей. В жаркий день будет очень кстати пенная вечеринка

В субботу, 8 июля 2023 в 16.00 в ЦПКиО Волгограда устроят большой концерт. На сцену выйдут артисты и коллективы областного центра народного творчества.

Концерты у фонтана

8 июля 2023 в 17.00 на Центральной набережной Волгограда вечные хиты исполнят солисты Волгоградконцерта. Начало - в 17.00. 9 июля 2023 в 17.00 у фонтана «Искусство» - концерт ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» и оркестра «Комбо-джаз-бенд».

Русский день влюбленных в Комсомольском саду

Борьба за звание «Иван-да-Марья-2023» и еще одна пенная вечеринка ждут жителей Волгограда в субботу, 8 июля 2023 года с 18.30 в Комсомольском саду. В программе мероприятий – соревнования за звание самых достойных, ловких и творческих парней и , а также плетение венков и оберегов, соревнования файерщиков, квесты и концерт.

День семьи, любви и верности в Старой Сарепте

День семьи, любви и верности отметят 8 июля 2023 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». С ж/д вокзала туда желающих отвезет экскурсионный вагон. Отправление электрички с путевым квестом в 14.07. В музее гостей встретят хлебом-солью расскажут о семейных традициях сарептян и браке по жребию, устроят чаепитие с сарептскими пряниками и пригласят на мастер-класс по изготовлению оберега «Неразлучники». Обратно в центр электричка пойдет в 18.41. Цена билета: 684 руб.Справки по телефонам: 8(927)064-12-92 и 8(937)099-77-03.

Куда еще сходить в Волгограде и Волжском в выходные

7 июля 2023 в 16.00 в интерактивном парке «Россия — моя история» в Волгограде праздник на День семьи, любви и верности начнется с квиза, после в программе викторины, мастер-классы и шоу мыльных пузырей, фотозоны и фотовыставка.

В экопарке Ангарский 8 июля 2023 с 17.00 до 18.30 в честь семейного праздника устроят бесплатную пенную вечеринку.

У скульптуры Ангела в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда 8 июля 2023 в 13.00 покажут русский народный обряд для молодоженов в сопровождении ансамбля «Русская песня».

На Базарной площади Центрального рынка Волгограда 7 июля 2023 в 2023 выступит скрипачка Василиса Шадарова. 8 июля в 20.00 – концерт кавер-группы «8 Марта», 9 июля в это же время выступит саксофонист Роман Сухов.

В Волжском 8 июля 2023 в 18.00 в парке «Гидростроитель» пройдет праздничный концерт на День семьи, любви и верности.