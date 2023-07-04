В Волгограде 4 восстановленные дороги приняты в эксплуатацию после капитального ремонта

Укладка асфальта ведется по привычной схеме Фото: Екатерина СИМОХИНА

Четыре дороги, которые были восстановлены одними из первых в Волгограде в текущем сезоне, прошли процедуру приемки и были приняты в эксплуатацию. Среди них улицы Комсомольская, Соколова, Чапаева и Володарского, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

Комсомольская улица была восстановлена в границах от улицы Коммунистической до проспекта Ленина. Затерянная во дворах Центрального района улица Соколова - от Советской до улицы Чуйкова. А в Дзержинском районе на Чапаева сделали ремонт от улицы Пермской до Рокоссовского.

Ремонт на этих участках проводился в соответствии с техникой восстановления дорог в последние годы. Изначально подрядчик снимает изношенное асфальтовое покрытие, а затем, после укрепления основания, укладывает два слоя асфальтобетона. Стоит отметить, что верхний слой выполняется из щебеночно-мастичной смеси со специальными добавками, благодаря чему покрытие становится более устойчивым ко всем капризам волгоградского климата.

Помимо самого дорожного полотна подрядчики также восстановили бордюры, нарастили горловины колодцев и обновили тротуары. Завершающим штрихом стало нанесение разметки на асфальт и установка дорожных знаков.