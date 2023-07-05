РИТЭК определил лучших по профессии и первоклассных спасателей

В Котово нефтяники показали весь свой профессионализм. Фото: пресс-служба РИТЭК

РИТЭК подвёл итоги конкурсов мастерства среди рабочих и спасателей, а также дружеского состязания молодых профессионалов.

Бесценный опыт и возможность проявить себя

Очередной конкурс профессионального мастерства рабочих по сложившейся традиции состоялся в Котовском районе на производственных площадках ТПП «Волгограднефтегаз». В соревновании участвовали девять представителей из трех территориально-производственных предприятий Волгоградской, Самарской областей и Республики Татарстан.

Специалисты проявили себя в теории и практике, демонстрируя навыки, необходимые при решении производственных задач. Победители определялись по сумме баллов, которые были набраны по итогам заданий. Конкурсная комиссия из высококвалифицированных специалистов предприятия следила за соблюдением технологии выполнения работ, требований промышленной безопасности и охраны труда.

По итогам состязаний в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» первое место занял Андрей Давыдов - оператор по добыче нефти и газа 5 разряда Цеха по добыче нефти и газа (СЕВЕР) ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

В номинации «Оператор товарный» убедительную победу одержал Дмитрий Тамаровский - оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз».

В номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» лучшим стал Денис Медко - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз».

Награды сильнейшим вручил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. Фото: пресс-служба РИТЭК

- Наш ежегодный конкурс — это возможность проявить себя, перенять бесценный опыт у коллег. Важнейший инструмент корпоративной культуры ЛУКОЙЛа, он еще раз подтверждает, что главное богатство компании — это люди, их знания, опыт, умения, готовность к постоянному поиску и внедрению улучшений. Сегодня вы выступали не только за себя – вы отстаивали честь своего подразделения, коллектива. В итоге я рад отметить, что у нас нет проигравших. Каждый выступил достойно, - обратился к участникам конкурса генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Молодые специалисты проявили себя в теории и практике, демонстрируя навыки, необходимые для решения производственных задач. Фото: пресс-служба РИТЭК

Накануне в Жирновске во второй раз состоялся День молодых профессионалов ООО «РИТЭК». Для обмена опытом между сотрудниками предприятия из разных регионов деятельности и студентами отраслевых техникумов Жирновска, Котово, Фролово провели дружеское состязание в номинации «Оператор по добыче нефти и газа». Первое место занял Максим Абрамов, оператор по добыче нефти и газа 3 разряда Бригады 3 ЦДНГ №1 ТПП «ТатРИТЭКнефть», второе - Владимир Мезенцев, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Бригады 1 ЦДНГ (СЕВЕР) ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», третье - Данил Насыров - оператор по добыче нефти и газа 3 разряда Бригады 1 ЦДНГ №2 ТПП «ТатРИТЭКнефть».

Лучшие в огне, на воде и высоте

Спасатели выполнили шесть непростых заданий. Фото: пресс-служба РИТЭК

А в Астраханской области подвели итоги VII «Конкурса мастерства спасателей ООО «РИТЭК». На базе корпоративного учебного центра ЛУКОЙЛ состязались работники нештатных аварийно-спасательных формирований. Им пришлось выполнить шесть заданий, среди которых: теоретическое тестирование, упражнения на время по тушению загорания горючей жидкости на водной подушке в противне и по установке бонового заграждения для локализации разлива нефти на воде, оказание первой медицинской помощи, тушение условного пожара с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов, спасение с высоты с применением альпинистских технологий.

В Астраханской области подвели итоги VII “Конкурса мастерства спасателей ООО «РИТЭК». Фото: пресс-служба РИТЭК

Чтобы попасть в команду, сотрудники выдерживают серьезную конкуренцию.

- Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за проявленные мастерство и ответственность. Вы выложились на все 100% и достойно продемонстрировали, насколько сложна работа спасателя, какого физического напряжения и устойчивого морально-психологического настроя она требует. Спасибо вам за то, что не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете заниматься, совершенствоваться, работать над собой, за то, что достойно отстаиваете честь своего подразделения, коллектива, - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «РИТЭК» Наиль Насибуллин.

По итогам конкурса первое место заняла команда ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», на второй строчке расположился коллектив ТПП «ТатРИТЭКнефть». Победителям полагается денежная премия.

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