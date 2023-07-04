В Волгограде 5 июля массово отключат электричество в четырех районах

Свет вырубят на десятках улицах в частном секторе и в многоэтажках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за плановых работ на электросетях 5 июля 2023 года отключения электричества ожидают жителей четырех районов Волгограда. В 40-градусную жару без возможности включить кондиционер и с потекшими холодильниками останутся жители Красноармейского, Центрального, Ворошиловского и Тракторозаводского районов областной столицы. К счастью, отключения будут массовыми только в Ворошиловском, сообщили в «Россети Юг».

На Тракторном в среду, 5 июля 2023, среди коммунальных страдальцев на весь день – с 9.00 до 17.00 окажутся жители домов на улицах: Березовая, №6-14, Дундича, №118-160, Дзержинского, №4, 8, 10 и 14, Дегтярева, №9-13.

В центре Волгограда посидеть без сплитов в жару с 9.00 до 17.00 придется жильцам семи многоэтажек на проспекте Ленина, №33 и 35, на улицах Пражской, №13 и 15, Коммунистической, 56 и Наумова, №10 и 12.

В Ворошиловском районе с 14.30 до 17 часов вырубят электроснабжение в домах на Елецкой, 7, а также на Кузнецкой, 16-20. С 9.00 до 17 часов света не будет по адресам: ул. Абаканская, 11, ул. Азизбекова, №1-15, 19-23, ул. Актюбинская, 3-11, 2-16, 2а, ул. Благодатная, №2-22, 32-38, 44, 41-53, ул. Верейская, №1, 3, 7, 9, 52, 13, 14, 15, 30, ул. Вознесенская, №1-21, 5/1, 5/2, ул. Вьюжная, №2/31, 1, 4, 9, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47-51, 74, 80, 55-63, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 52, 96-98, 101-103, 105-113, 150, 83, 95, 151-154, ул. Диккенса, №1-11, 2-12, 6а, ул. Дружбы, 6, 20, 32, ул. Ю. Долгорукого, 28а, ул. Елецкая, 161-169, ул. Карпинского, №1-11, 9/1, ул. Мирная, 17, ул. Мицкевича, 12, ул. Неждановой, №10д/112, 10д/133, 10д/116, 10д/118, 10д/126, 26, 15, 10д/78, 78, 101, 103, 10к/19-10к/21, 10к/20-10к/26, 10к/29, 10к/31, 10к/34, 10к/32, 26/42, ул. Новоузенская, №94-98, 94а, ул. Панина, №1/2-1/12, 1/2а, 1г, 2-20, 2а, 2б, 2в, 4а, ул. Полетаевская, 32, ул. Привольная, 2-26, ул. Рублева, ул. Сердобская, 2-32, 3-27, ул. Семенова-Тян-Шанского, №44/115, 44/116, 44/117, 44/120-44/136, 44/123, 44/122, 44/148, 44/119-44/133, 124, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/144, 44/155, 44/141, ул. Солдатская, 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36, ул. Солнечная, 1-15, 22, 33, 41, ул. Саврасова, №1-11 и 2-12, ул. Саранская, №145-153, 160-172, 166а, 170а, 172а, ул. Светлоградская, №2-22, 1-21, 25-45, 49-57, ул. Сходненская, ул. Спокойная, ул. Серноводская, №15, 31, 36, 46, 51 и ул. Яблочная, №1-25, 1а, 5а-5г, 25/1, 25/2, 25/3, 2-38, 34а, 38/1, 38/2, в пер. Ельниковый, 3, 3а, 7, а также в трех СНТ: Победа, Волжанин и Дружба малая.

В Красноармейском локальный блэкаут в среду с 9.00 до 12.00 ждет волгоградцев, проживающих по адресам: ул. Магистральная, 24-26, ул. Костюшко, 72-84, 90-112, ул. Ленинаканская, №51-109, 52-82, ул. Плеханова, №51а, 57а, 57б, 57-97, 178/33, а также в СНТ Шлюзовик, дома №2-16 и 3-7. И с 9 до 17 часов света не будет по адресам: ул. Гражданская, №9, 9а, 21-37, ул. Колхозная, №124-134, 105-107, ул. Молдавская, №29-31, 30-34, ул. Новоаннинская, №43, 24-36, ул. Энгельса, №123-145 и 104-162.