Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Волгограде голосуют за капремонт

Разрушенные стены и перекрытия разберут. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жильцы пострадавшего от взрыва из-за утечки газа и последующего пожара дома в Краснооктябрьском районе Волгограда голосуют за капитальный ремонт своей пятиэтажки. Накануне во дворе дома на улице Титова, 9 прошло собрание, где собственникам представили выводы экспертов о возможности восстановления здания. На встречу с волгоградцами пришли и. о. заместителя главы Волгограда Роман Козлов и сотрудники районной администрации.

- Экспертиза основана на детальном обследовании состояния несущих стен и межэтажных перекрытий, полов в пострадавших от огня квартирах и ряда других исследований, - рассказали в мэрии.

Напомним, мощный взрыв из-за утечки газа разрушил целиком или частично шесть квартир ранним утром 21 апреля 2023 года. Эпицентр находился на кухне квартиры №65 на втором этаже. Чудом обошлось без жертв и пострадавших. В пятиэтажке частично разрушены перекрытия, пострадали и несущие стены. Уже больше двух месяцев жильцы 40 квартир хрущевки мыкаются по чужим углам, живут у родных, знакомых, на дачах и в маневренном фонде, предоставленном мэрией. Владельцам разрушенных квартир, которые остались практически ни с чем, выплатили около 100 тысяч рублей. Остальным жильцам – по несколько тысяч.

Так выглядят пострадавшие квартиры изнутри. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ДОМ ЧАСТИЧНО РАЗБЕРУТ

Эксперты решили, что полуразрушенный дом можно отремонтировать. Какие технологии при этом будут использовать, как будут восстанавливать разрушенные перекрытия и несущие конструкции, пока не говорят.

- Жильцам рассказали, что сначала нужно проголосовать за разработку проекта. Потом уже будет конкретика, - поделились с корреспондентом сайта volgograd.kp.ru жильцы. – Хотелось бы уверенности, что дом будет безопасным. Что трещины не просто замажут, что дом полностью восстановят.

Известно, что заниматься реконструкцией дома будет компания «Пересвет-Юг». У нее уже имеется большой опыт восстановления разрушенных взрывами зданий в ЛНР. Строители будут частично разбирать фасад, перекрытия, крышу над разрушенными подъездами. Также заменят коммуникации, окна в подъезде - сделают капитальный ремонт.

- К реконструкции приступят, как только будут соблюдены все формальности и 67% собственников поставят подписи в протоколе, - рассказал «КП-Волгоград» общественник Алексей Ульянов, который также был на собрании. - Срок окончания работ – ориентировочно конец октября. Займут они около 4 месяцев. Говорят, что цель – не скорость, а качество.

Сейчас дом стоит полупустым. В двух подъездах живут люди. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

РЕМОНТ СДЕЛАЮТ «ПОД КЛЮЧ»

Жильцам разрушенных помещений пообещали, что свои квартиры после капитального ремонта они получат готовыми – «под ключ».

- Оплачивать разработку проектной документации и выполнение работ самим жителям не придется, - подчеркивают в администрации города.

Финансировать все работы будут власти из резервного фонда.

Волгоградцы мечтают вернуться в свои квартиры к зиме. А пока в многострадальной пятиэтажке идет процедура заочного голосования. Когда протокол собрания собственников будет готов, начнется разработка проектно-сметной документации и только потом сами ремонтно-восстановительные работы.

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