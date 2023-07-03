Пять районов Волгограда останутся без электричества 4 июля

Без света останутся десятки домов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Плановые отключения света грядут сразу в пяти районах Волгограда во вторник, 4 июля 2023 года. Заложниками ситуации станут несколько улиц в Советском, Тракторозаводском, Красноармейском, Центральном и Кировском районах, которые останутся без электричества, сплитов и с потекшими холодильниками, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградэнерго.

Самые масштабные отключения грядут 4 июля 2023 в Советском районе Волгограда. Без электричества с 9.00 до 17.00 останется общежитие по адресу улица Тормосиновская, 12, а также следующие дома на улицах: Тормосиновская, 9-24; Логовская, 8, 10/1,10/2,12; Алексеевская, 2, 1/5, 1/6,1/7. Чуть больше повезет проживающим в частном секторе. Здесь света не будет с 9.00 до 16.00. Коснутся отключения следующих улиц: Плодородная, Окольная, Ямская, Парковая, Высотная, Звездная, Боровая, Овражная, Крутая, Курганная, Дубравная, переулки Газонный и Горский.

Не менее масштабные отключения света будут и самом северном районе города-героя. В Тракторозаводском районе выключат свет во вторник даже в детском саду №15 и в общеобразовательной школе №18. Отключения с 9.00 до 17.00 следует ожидать в домах по следующим адресам: ул. Березовая, 6-14; ул. Богомольца, 20; ул. Борьбы, 6; ул. Гороховцев, 2,6; ул. Дундича, 118-160; ул. Клименко, 6, 7, 10; ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 9; ул. Шурухина, 5.

В Кировском районе Волгограда света не будет с 9.00 до 17.00. Отключения ожидаются по следующим адресам: ул. Абганеровская, 1-25; ул. Алычевая, 48; ул. Лесопильная, 1-26; ул. Лавровая, 25.

Пожить один день без электричества придется и жителям Центрального района Волгограда. Свет отключат по адресам: проспект Ленина, 33, 35; ул. Пражская, 13,15; ул. Коммунистическая, 56; ул. Наумова,10, 12.

Больше всего во вторник повезет жителям Красноармейского района города-героя. Подачу электричества прекратят только в домах №4 в Кокосовом переулке, а также в домах №№8-12 по улице Энгельса с 9.00 по 17.00. На час меньше, с 9.00 до 16.00 света также не будет на улице Окольной, территории СНТ Звезда-2 и СНТ Звезда-1.