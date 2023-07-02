В пяти районах Волгограда 3 июля отключат свет

Подача энергоресурса связана с плановым отключением Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Массовые отключения грядут сразу в пяти районах Волгограда в понедельник, 3 июля. Жителям Советского, Дзержинского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Центрального районов придется потерпеть отсутствие электроснабжения с 9.00 и до 17.00. Связано это с плановыми отключениями, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградэнерго.

Самые масштабные отключения ждут жильцов Дзержинского района. Электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:

- Каспийская;

- Вьюжная;

- Ракетчиков;

- Степкина;

- Дусева;

- Троицкая;

- Знаменская;

- Летчиков;

- Прудовая;

- Календарная;

- Ахтубинская;

- Костровая;

- переулок Знаменский;

- Павлика Морозова №№25-37;

- Халтурина №№60, 62, 69, 71;

- Жмеринская №№9а, 10-22, 13;

- Третьяковская №№6, 24-30, 38, 42-48, 25а, 31, 50, 50а, 45-51, 55;

- Хорошева №№2б, 4, 4а, 4б, 6, 6б;

- Римского-Корсакова №№33, 35, 39, 43, 47, 40-46;

- Хуторская №№71, 73.

Не повезло и жителям самого отдаленного, Красноармейского района Волгограда. Здесь света с 9.00 до 17.00 не будет по адресам:

- Ленинаканская №№1-49, 2-50;

- Латвийская №№60, 60а;

- Гражданская №№39-51;

- площадь Гражданская №№16-22;

- переулок Гражданский №№1-11, 11а, 2-16;

- переулок Качалинский №№19-29, 22-32.

А вот в Советском районе в ожидании подачи электроснабжения будут жильцы следующих домов:

- Полухина №№2/2, 2/1;

- проспект Университетский №№90 и 92.

Меньше всего пострадают от плановых отключений жители Краснооктябрьского и Центрального районов. Так, в центре от света отключат жильцов домов №15 по проспекту Ленина и №7 на Комсомольской. А в Краснооктябрьском отключения затронут: №№16, 18 улица Кузнецова и №77 проспект Ленина.