Летний сезон на пике: Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам

Фото: Tele2

Оператор подготовил сеть к пиковым нагрузкам

Компания реализовала комплексную модернизацию оборудования в преддверии увеличения туристического потока в летние месяцы в Волгоградской области. Были проведены технические работы в Волгограде и области, на территории социальных объектов и достопримечательностей, а также в популярных местах отдыха.

Техническая дирекция Tele2 подготовила сеть к пиковым нагрузкам высокого летнего сезона. Масштабные работы были проведены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Особое внимание было уделено модернизации сетевой инфраструктуры в Волгограде, Михайловке и в Волжском, а также в Палласовском, Камышинском, Жирновском и Городищенском районах. В фокусе – стабильная работа сети LTE, обеспечение доступности современных цифровых сервисов.

Качество передачи сигнала улучшилось в Волгограде, Фролове, Краснослободске, Волжском, Котове и Михайловке. Кроме больших городов работы были проведены в малых населенных пунктах – улучшения коснулись станицы Нехаевской Нехаевского района, поселка Новониколаевского Новониколаевского района, поселка Степного Городищенского района, станицы Нижний Чир Суровикинского района, поселка Красный Яр Жирновского района.

Технические специалисты Tele2 значительно расширили пропускную способность оборудования в местах притяжения гостей региона. Так, скорость мобильного интернета увеличилась в сквере Сталепроволочно-канатного завода в Волгограде, сквере Ветеранов труда в Жирновске, сквере Глазкова, а также на пляже «Крит» в Волгограде. В целом, по данным компании, прирост интернет-активности в популярных у путешественников местах составил с начала года 15% в сравнении с прошлым годом.

Работы по увеличению доступности сети были проведены также на территории социальных объектов. Среди мест, которые вошли в программу модернизации, – медицинские учреждения в Нижнем Чире и Михайловке. Кроме того, общеобразовательные школы в Палласовке, Волжском, селе Васильевке Октябрьского района, на площадке Волгоградского государственного аграрного университета и Волжского политехнического техникума. А также в детских дошкольных учреждениях в Волгограде и Волжском.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

«Туристическая привлекательность Волгограда продолжает расти – мы фиксируем, что к нам в гости приезжает все больше абонентов. При этом основная доля туристов – это жители Москвы и Санкт-Петербурга. В основном, это активные интернет-пользователи, которые не ограничивают себя в количестве интернета, постоянно остаются на связи и щедро делятся впечатлениями в соцсетях и мессенджерах. Со своей стороны, мы провели все необходимые работы для того, чтобы использование мобильной связи при перемещении из региона в регион было комфортным и бесшовным. Наши клиенты могут сохранять привычную интернет-активность и использовать цифровые сервисы, где бы ни находились».

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