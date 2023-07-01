На каких футболистов делает ставку «Ротор»

Фото: СК "Ротор"

В российском футболе - в самом разгаре межсезонье. Клубы готовятся к новому игровому году, в том числе «Ротор». Волгоградская команда завершила первый сбор, через несколько дней начнется второй тренировочный цикл. Еще «Ротор» не теряет времени и подписывает новых футболистов. Летом команду из Волгограда уже пополнили 6 новобранцев. Сайт volgograd.kp.ru представляет новых игроков «Ротора».

В волгоградском клубе неоднократно заявляли, что хотят делать ставку на местных воспитанников. Только как показывает практика, волгоградцев в составе «сине-голубых» в последних сезонах можно было пересчитать по пальцам руки. Тем не менее, сейчас «Ротор» пополнили несколько «своих».

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕСТНЫХ

В команду перешел полузащитник Иван Пяткин, который принадлежит московскому «Спартаку». «Ротор» договорился об аренде на сезон. Ивану 19 лет, он родился в Волгограде. Начинал заниматься футболом в родном городе в «Академии Ротор», а несколько лет назад перебрался в структуру «Спартака». Является капитаном молодежной сборной России.

Иван Пяткин. Фото: СК "Ротор".

- В «Спартаке» сейчас нет дублирующей команды в Первой или Второй лиге, конкуренция в основном составе, особенно на моей позиции, очень высокая, поэтому клуб предложил вариант с арендой. Я прекрасно понимаю, что играть в конкурентной среде сейчас для меня самое важное. Знаю, что были интересные предложения в Первой лиге от хороших команд, но я от них отказался в пользу «Ротора», - отметил Иван Пяткин в интервью пресс-службе «Ротора».

Еще «сине-голубые» решили вернуть защитника Кирилла Донцова. 21-летний волгоградец занимался футболом в местных СДЮСШОР-11 «Зенит» и «Академии Ротор». В 2019 начал выступать за «Ротор». Еще успел провести матч в премьер-лиге в составе «Ротора» в 2020 году. В 2021 году Донцов перешел в «Смоленск», а затем перебрался в курский «Авангард». В прошлом сезоне во Второй лиге отыграл 27 матчей, Кирилл хоть и защитник, но отметился четырьмя забитыми мячами. Не все нападающие «Ротора» могут похвастаться такой статистикой по голам.

Кирилл Донцов. Фото: СК "Ротор".

Больше местных воспитанников «Ротор» по ходу текущего межсезонья не вернул, правда, подписал первые профессиональные контракты с игроками молодежки - с голкипером Игорем Олейником, защитником Алексеем Погудиным и полузащитником Константином Колесниковым.

ЗАЩИТНИК, 2 ХАВБЕКА И ФОРВАРД

Еще есть и другие новички. Первым новобранцем клуба в межсезонье стал Рашид Магомедов. 26-летний уроженец Махачкалы выступает на позиции нападающего. За свою карьеру защищал цвета «Анжи», «Легиона-Динамо», прошлые 2 сезона отыграл в «Форте», забив в 49 матчах 19 мячей.

Рашид Магомедов. Фото: СК "Ротор".

На один сезон был подписан контракт с опытным защитником Алексеем Шумских. Футболисту 1 июля исполнилось 33 года. Воспитанник барнаульского футбола в 14 лет переехал в столицу, где занимался в ФШМ «Торпедо». В течение профессиональной карьеры выступал за разные команды, среди которых «Торпедо», «Спортакадемклуб», «Сатурн-2», «Нефтехимик», пензенский «Зенит», «Строгино», «Калуга», «Химки», «Томь», «Нижний Новгород», тульский «Арсенал». В 2020 году был в казахском «Кайсаре». Прошлый сезон защитник начал в премьер-лиге в составе «Торпедо», затем перешел в «Арсенал», за который в Первой лиге отыграл 4 матча.

Алексей Шумских. Фото: СК "Ротор".

Новобранцем «Ротора» стал и нападающий Даниил Арсентьев. 21-летний уроженец Санкт-Петербурга начал заниматься футболом в «Локомотиве» из родного города. Выступал за молодежки «Урала» и «Рубина». Первым профессиональным клубом стала ульяновская «Волга», из которой он и перебрался в «Ротор». В прошлом сезоне за ульяновскую команду провел 13 матчей, в которых отметился одним голом. Еще одним новым футболистом «сине-голубых», родившимся в Санкт-Петербурге, оказался Илья Воробьев. 23-летний полузащитник закончил академию «Зенита», но за основную команду клуба не сыграл. В его карьере были «Химки», «Велес», «Оренбург», прошлый сезон отыграл во Второй лиге за «Ленинградец», в 27 матчах забил 6 мячей.

Даниил Арсентьев. Фото: СК "Ротор".

Илья Воробьев. Фото: СК "Ротор".

БУТАРЕВИЧ И МАКСИМЕНКО УШЛИ

Между тем, «Ротор» продлил контракты с полузащитниками Иваном Шмаковым и Кириллом Родионовым. А с Алексеем Бутаревичем и Артемом Максименко договориться о пролонгации соглашений не удалось, они покинули волгоградскую команду. Ушел из тренерского штаба ассистент главного тренера Александр Нагорный. Зато старшим тренером «Ротора» стал Дмитрий Безняк, который ранее был помощником Алексея Стукалова в «Велесе» и «Уфе».

Добавим, «Ротор» провел первый сбор в Крымске, где в товарищеских матчах обыграл дубль хабаровского СКА (3:0) и был разгромлен ростовским СКА (1:4). Следующий сбор пройдет в Минске. Сезон в «золотой» группе дивизиона А Второй лиги у «сине-голубых» начнется 16 июля.