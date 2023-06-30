Волгоградские полицейские искали на трассе не выспавшихся отпускников

В Волгоградской области водителям из других регионов советуют отдыхать в пути Фото: Эдуард Пальгунов

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области стартовала акция «Безопасная дорога путешествий». Инспекторы ГИБДД вместе с комитетом экономической политики и развития напоминают водителям из других регионах о правилах дорожного движения и необходимости отдыхать в пути.

Лето и сезон отпусков – в самом разгаре. Многие россияне предпочитают отдыхать на юге страны, путешествуя на своем автомобиле. По дороге на море туристы проезжают через Волгоградскую область, на трассах которой случается множество ДТП с пострадавшими и погибшими. Для снижения аварийности в регионе стартовало профилактическое мероприятие. 30 июня акция прошла на посту ДПС в Городищенском районе, где побывал и корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Акция прошла на посту ДПС в Городощенском районе Фото: Эдуард Пальгунов

Сотни и даже тысячи автотуристов ежедневно проезжают через Волгоградскую область, направляясь летом на черноморское побережье или в горы Кавказа. Стараясь как можно быстрее оказаться на отдыхе, люди слишком много времени проводят за рулем. При усталости внимание снижается, что опасно на трассах. Зачастую аварии происходят из-за того, что водители элементарно засыпают в дороге. Полицейские во время профилактической акции напомнили о важности отдыха, поспать можно на специализированных стоянках или придорожных гостиницах.

- На территории Волгоградской области увеличивается поток транспортных средств, люди путешествуют. У нас много дорожно-транспортных происшествий, поэтому нужно быть внимательным. Некоторые водители засыпают за рулем, не отдыхают положенное время, из-за чего страдают и они, и другие люди, - рассказали водителям из других регионов полицейские.

Полицейские вручали буклеты с напоминанием, что в дальней дороге нужно время отдыхать Фото: Эдуард Пальгунов

Очень много машин едет из Москвы и Московской области – это уже порядка тысячи километров в дороге, так что стоянка в Волгограде является правильным решением.

- Во время дороги на море останавливались по пути в гостинице. В дороге с семьей едем пристегнутыми, даже дети на заднем сидении, - отметил житель Московской области.

Автомобилисты положительно относятся к профилактическим беседам полицейских Фото: Эдуард Пальгунов

Однако не все машины с московскими номерами на самом деле из столицы. Во время акции «Безопасная дорога путешествий» полицейские остановили иномарку, за рулем которой был житель Люберец. Однако ехал он совсем ничего, его супруга – волгоградка, а сын живет в нашей области.

- В пути мы где-то часа 1,5. Сын живет в Кумылженском районе, жена - из Иловлинского района, нам леспосадка не нужна. Много лет жили в Волгограде, остались друзья, так что с местами для отдыха у нас проблем нет, - рассказал водитель из Люберец.

Проезжают через Волгоград и жители очень далеких к нам регионов. Полицейские остановили машину из Кемерово. За рулем была женщина, которая ехала вместе с мужем, детьми и мамой. Они уже преодолели порядка 3,5 тысячи километров, а до Черного моря еще ехать и ехать. Кемеровчанка поделилась, что вместе с семьей едут не первый день, поэтому об отдыхе не забывают.

Некоторые отпускники едут издалека, например, из Кузбасса Фото: Эдуард Пальгунов

Автомобилисты внимательно слушали полицейских и соглашались, что в дальней дороге без отдыха нельзя.

- Основная задача акции – профилактика безопасности на дорогах региона. Целью и задачей являются снижение травматизма именно на трассах, потому что наступил курортный сезон. Большое число людей едут через Волгоградскую область, и мы напоминаем о том, что сон и усталость за рулем неизбежно ведут к негативным последствиям. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что необходимо больше отдыхать, больше останавливаться, - подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Волгоградской области Антон Федотов Антон Федотов.

Еще проезжающим водителям рекомендуют заскочить Волгоград и дарят сувениры Фото: Эдуард Пальгунов

Водителей из других регионов призывали не просто останавливаться в гостиницах или на стоянках по трассе, а заезжать именно в областной центр и провести в нем один-два дня. Сотрудники Туристского информационного центра во время мероприятий с ГИБДД вручили автомобилистам карты с достопримечательностями, местами для путешественников и подарили сувениры.

- Со своей туристической точки зрения во время акции мы рассказываем людям, которые приезжают в наш регион, что можно посмотреть не только в Волгограде, но и по области. Также мы дарим карты нашего города, 10 причин посетить Волгоградскую область и небольшие сувениры. Как правило, водители знают Волгоград, многие из них действительно останавливаются. Конечно, точкой притяжения является «Родина-мать», но хочется, чтобы узнали и нашу Волгоградскую область, потому что она у нас многогранная, - отметила главный специалист Туристского информационного центра Волгоградской области Анастасия Терещенко.

Водители, которых остановили во время акции на посту ДПС в Городищенском районе, положительно отнеслись к беседе с полицейскими. Сонных и уставших во время профилактического мероприятия не было. У автомобилистов из других регионов не только проверили документы, также им рассказали об интересных местах Волгограда и области. Некоторые из них пообещали, что обязательно проведут какое-то время в городе-герое.