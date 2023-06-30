В Волгограде автобус номер «ноль» будет делать 12 рейсов в день

Новый автобус будет ходить по Первой продольной в часы пик. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за остановки скоростного трамвая власти усилили временный автобусный маршрут №0, который ходит по утрам и вечерам в часы пик по Первой продольной от железнодорожного вокзала до гостиницы «Старт» на Спартановке. В день автобус будет делать 12 спецрейсов с 3 июля 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Расписание маршрута №0 с 3 июля от гостиницы «Старт» в 5.39, 5.59, 6.09, 6.26, 6.35 и 6.54. От железнодорожного вокзала 17.54, 18.01, 18.16, 18.52, 19.11 и 19.21, - рассказали в администрации Волгограда.

После остановки скоростного трамвая волгоградцы столкнулись с серьезной проблемой недоступности общественного транспорта. В часы пик потные от жары люди как селедки в бочки набиваются в троллейбусы и автобусы, идущие по Первой продольной. Власти обещают, что следят за ситуацией и будут усиливать имеющиеся маршруты.

Так, больше машин вышло на троллейбусные маршруты №8а «Инструментальный завод» - «Оптово-строительный рынок» и №10а «Ул. Грамши - Жилгородок». С 26 июня пустили компенсационный троллейбус №8к «Нижний поселок ВГТЗ – Детский центр». Сейчас трамвай заменяют порядка 60 «рогатых».

Пожаловаться на работу общественного транспорта и внести свои пожелания и предложения горожане могут на горячую линию по номеру 8(8442)23-31-60.