Игорь Артамонов: Аргегатор хорошо себя зарекомендовал

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Пилотный проект Агрегатор, реализуемый в Липецкой области, рекомендован Правительством России для применения в других регионах. Решение о наделении субъектов РФ правом создания центров региональной фермерской продукции принято в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. По итогам вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений, в число которых вошли проекты агрегаторов.

«Минсельхозу поручено направить в регионы информацию о реализации пилотных проектов для обеспечения фермерских хозяйств дополнительным каналом сбыта через торговые сети на территориях Тульской и Липецкой областей», – сообщили в Правительстве РФ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Пилотный проект Агрегатор запущен в Липецкой области осенью 2022 года по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Местные фермеры получили возможность без посредников поставлять свою продукты на прилавки крупной федеральной торговой сети. Сейчас в проекте на уже 27 производителей: 21 – поставщики фруктов и овощей, шесть – производители молочной продукции, колбасных изделий и мясных деликатесов.

С мая этого года в проекте участвуют получатели соцконтрактов – их уже 18. Появились на прилавках и новые виды продукции, сейчас это – клубника, немного позже – кабачки и три вида зелени.

«Аргегатор хорошо себя зарекомендовал. С радостью поделимся опытом с коллегами из других регионов, которые так же, как и мы заботятся о фермерах и покупателях и хотят, чтобы на прилавках было больше натуральной местной продукции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.