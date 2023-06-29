Студент-медик из Волгограда разработал жидкий пуленепробиваемый жилет

Сейчас Дмитрий Беккер учится на стоматолога. ФОТО: из личного архива Д.Беккера

В Волгограде 21-летний студент ВолгГМУ Дмитрий Беккер разработал и готовится запатентовать уникальный проект – жидкий, но надежный бронежилет. Молодой человек начал работу над ним еще в школе, но довести до конца свое дело он смог только уже в студенческие времена. О своем изобретении Дмитрий подробно рассказал корреспонденту «КП-Волгоград».

Таким Дмитрий представил будущий проект. ФОТО: презентация Дмитрия Беккера

В школе Дмитрий Беккер был активным участником различных конференций и конкурсов. К тому же каждый год школьники готовили проекты по выбранному предмету.

- После прохождения в школе темы про неньютоновскую жидкость, меня заинтересовала идея использования её в каком-то практическом плане. Я подошёл к учителю физики Григорию Ракину и мы стали думать какие могут быть варианты, - вспоминает молодой человек. - Со своей разработкой я стал лауреатом II степени на региональном конкурсе юношеских исследовательских работ имени Вернадского, а также получил диплом l степени областного конкурса исследовательских работ "Поляковские чтения".

Стало ясно, что проект нужно развивать. Для этого учитель и ученик начали привлекать к работе преподавателей вузов, разрабатывать иные химические вещества с данным свойством, но более удобными качествами. С этим же проектом Дмитрий Беккер прошел отбор на международный Балтийский научно-инженерный конкурс в Санкт-Петербурге, а после вошёл в 10-ку лучших проектов региона и получил грант федерального фонда в размере 500 тысяч рублей. И они пришлись как нельзя кстати.

- В данный момент основной проблемой изобретения является высокая стоимость материала, что, конечно, важно, для массового использования бронежилета, - признается Дмитрий Беккер. - Сейчас работаем над снижением стоимости, вносим коррективы в материал и саму модель. Также в дальнейшем планируем получение патента не только на модель, но и на изобретение.

Так выглядит третий экспериментальный образец материала. ФОТО: из личного архива Д.Беккера

В применении модель бронежилета проста и удобна. Ее главный секрет кроется в той самой неньютоновской жидкости, которая когда-то заинтересовала школьника. При плавном воздействии на неё, она ведёт себя как жидкость, но если воздействие будет быстрым, - как твёрдое тело. Причём, чем быстрее будет воздействие, тем сильнее будет эффект, заверяет студент Беккер.

- При попадании пули в традиционный жилет, энергия концентрируется на определённый участок, что увеличивает травматичность. В случае с неньютоновской жидкостью энергия будет распространяться, и рассеиваться на большей площади, - поясняет Дмитрий. - Таким образом, пуля пройдёт меньшее расстояние. Также одним из преимуществ является относительная легкость жилета, что имеет большое значение в передвижении и всевозможных манипуляциях человека, который будет его носить.

Так выглядит материал после испытаний на прочность пневматическим пистолетом. ФОТО: личный архив Д.Беккера

Нано-бронежилет прошел проверку пневматическим оружием и зарекомендовал себя как надежное защитное средство. Молодой человек признается – идея не супер-оригинальна, подобной разработкой занимались и в других странах, но так и не смогли прийти к какому-то определённому нужному веществу.

- Некоторые спрашивают - не вытечет ли жидкость. Отвечаю: нет, не вытечет, это не обычная жидкость в нашем понимании, скорее вязкое вещество, - отмечает Дмитрий. - При попадании пули вещество остановит ее из-за твердости и в то же время вязкости. При этом, в дальнейшем жидкость не вытечет, а наоборот примет исходное положение.

Сейчас молодой человек учится на стоматолога в Волгоградском государственном медицинском университете. При этом Дмитрий не бросил науку и продолжает принимать участие в различных олимпиадах и конференциях.

В дальнейшем Дмитрий хочет посвятить себя науки и стать высококвалифицированным стоматологом. ФОТО: личный архив Д.Беккера

- В детстве я не думал, что получится сделать что-то настолько полезное, все происходило последовательно, этап за этапом. Единственное, что я понимал, что мне хочется приносить пользу обществу, - говорит Дмитрий Беккер. - На это, конечно, можно смотреть с разных сторон, это и защита тела с помощью бронежилета, и какие-то медицинские вмешательства.

Молодой человек признается – у него большие планы на развитие в области стоматологии. Он хочет стать высококлассным специалистом.