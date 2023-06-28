В Волгоградских поликлиниках кончаются запасы вакцины от кори

В поликлиниках рекомендуют записаться на прививку и обещают сообщить пациентам когда она появится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде жители обеспокоены тем, что в медицинских учреждениях пропала вакцина от кори. Сделать прививку больше месяца нельзя в поликлинике на Спартановке, привиться не получается и в Краснооктябрьском районе. Вопрос о наличии препарата подняли в городском чате по вопросам здравоохранения, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Поликлиника №1 на Спартановке. 28 апреля проводилось совещание в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой по кори в России. Постановили обеспечить достаточный запас вакцины от кори, не допускать к работе с детьми не привитых согласно календарю прививок. Причём сроки выполнения были в мае месяце. Почему ваша поликлиника нарушает постановление? – задается вопросом волгоградка.

Вслед за ней, подтянулись и другие пользователи соцсетей, недовольные отсутствием вакцины в медучреждениях. Так, еще одна жительница областной столицы рассказала, что невозможно привиться в поликлинике №2 на проспекте Металлургов. Жалуются волгоградцы и на взаимное недопонимание с врачами на счет прививки от туляремии.

- У ребенка нет прививки, в лагерь без нее не принимают. Обратилась в поликлинику 6, отказали, пояснив, что ампула рассчитана на 30 доз, ее могут сделать только в школе. В школе сейчас каникулы, – сетует женщина.

И почти везде ответ из поликлиники на заявки пациентов звучит стандартный ответ: «Вакцины на данный момент нет. Оставьте свой контактный телефон, по факту поступления Вас пригласят на вакцинацию». В областном комитете здравоохранения говорят, что ситуация с распространением кори находится под контролем и медучреждения региона полностью готовы к проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

- Поддерживается запас лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических, - заявили в облздраве. - Регионом было закуплено 12 тысяч доз вакцины для подчищающей иммунизации, препарат распределен в медицинские учреждения, вакцина в некоторых учреждениях использована полностью, однако для работы в очагах инфекции вакцина имеется в достаточном количестве.

Также в комитете заявили, что ожидается поступление дополнительной партии вакцины, поэтому все желающие сделать прививку могут спокойно записываться на прием в поликлинику.