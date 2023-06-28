Игорь Артамонов: Подобные проекты очень важны для тех, кто делает первые шаги в бизнесе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Победители регионального образовательного проекта для самозанятых «Начни сейчас!» представили свои инициативы губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. С февраля 2023 года для желающих проводились очные тренинги в каждом муниципалитете, онлайн-курс и вебинары. По итогам был проведён конкурс на самый интересный и жизнеспособный проект.

Были выбраны четыре перспективные идеи. К примеру, Елена Ромакина шьёт сувенирных медведей. Её игрушки наполнены опилками из липы и одеты в старинную русскую одежду с традиционной липецкой вышивкой. Ещё один победитель Михаил Болдырев производит изделия из ротанга. Юлия Васильева мастерит изделия ручной работы, а Анна Яковлева разрабатывает и шьёт детскую одежду. Все начинающие бизнесмены отметили, что после участия в проекте поняли, как хобби сделать успешным бизнесом. Самозанятые научились понимать интересы покупателей, получили стартовые навыки в анализе и разработке каналов продаж и каналов коммуникаций, а также узнали о существующих мерах поддержки для запуска и развития своего дела.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Количество самозанятых в регионе растёт. Подобные проекты очень важны для тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Ещё на стадии обучения начинающие предприниматели имеют возможность проверить жизнеспособность своего проекта. И, конечно, получают информацию о мерах поддержки для малого бизнеса, которые действуют в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Начни сейчас!» организован Центром «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития Липецкой области. Реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».