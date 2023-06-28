В Тракторозаводском районе прошли работы по замене участка тепловой сети

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

В ходе работ была произведена замена изношенного участка тепловой сети диаметром 300 мм и общей протяженностью 72 м, проходящий на пересечении Академика Богомольца и ул. Николая Отрады. Участок трубопровода был введен в эксплантацию 50 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировался. В преддверии предстоящего отопительного сезона было принято решение его заменить.

Также была произведена замена строительной конструкции под проезжей частью, что обеспечит безопасный проезд транспортным средствам, а также в будущем даст возможность замены трубопровода без вскрытия АБП.

Следующим этапом работ станет восстановление дорожного полотна с укладкой двух слоев асфальтобетона. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.

Отметим, что замена участка тепловой сети повысит надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в ряд многоквартирных домов, детские сады, школу и учреждение здравоохранения.