Первые шаги в карьере и науке: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала 13-я научно-техническая конференция молодых специалистов

Фото: Ирина СИМОНОВА

Конкурсанты представили на суд жюри семь работ, в которых они исследовали производственные процессы рудника и централизованного отдела технического контроля - испытательного центра.

Такие конференции – обязательная и очень важная часть большой программы по поддержке и развитию талантов молодого поколения компании ЕвроХим.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В соответствии с этой программой молодежь, пришедшая на предприятие сразу же после окончания учебного заведения, получает статус «Молодой специалист», который предоставляет ряд стартовых преимуществ. Молодые специалисты активно участвуют в общественной работе, предприятие направляет их на семинары, конференции и Слеты, при помощи опытных наставников из числа старших коллег и руководителей ребята занимаются научно-исследовательской работой.

В 2023 году в сфере внимания молодежи были вопросы обеспечения безопасности труда, инноваций в сфере горного дела, импортозамещения.

Работы молодых специалистов изучил экспертный совет из профильных руководителей предприятия под председательством исполнительного директора ЕвроХим-ВолгаКалия Евгения Сахарова.

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам защиты проектов компетентным жюри было решено присудить первое место молодому специалисту - ведущему инженеру по горным работам Сергею Морунашу с проектом «Альтернативные варианты работы в запылённых условиях Рудника ВГК». Второе место занял инженер-лаборант Владислав Пастухов, представивший проект «Исследование алифатического амина торговой марки «Зиракс», третье место у инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами Глеба Коляды с проектом «Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования»

В этом году участники разработали очень перспективные и интересные проекты, поэтому особым решением жюри отметило заслуги наставников, под руководством которых ребята занимались исследованиями, - Сергея Миллера Сергея, Юрия Васильева, Дмитрия Карасёва.

Высокий уровень подготовки молодых специалистов отметил член жюри - заместитель главного инженера по горным работам Игорь Фоменко: «В этом конкурсе наши молодые коллеги получили первый опыт самостоятельной исследовательской работы и важнейшие навыки профессионального практического творчества. Их успехи, которыми мы все гордимся, доказывают, что на ЕвроХим-ВолгаКалии выстроена действительно продуктивная образовательная система, и нет никаких сомнений, что впереди у этих ребят и у нашего предприятия в целом отличные перспективы и новые рубежи развития».

Научно-исследовательские успехи победителей предприятие отметило поощрительными премиями и дипломами. В будущем авторы лучших проектов будут представлять ЕвроХим-ВолгаКалий на корпоративном этапе научно-технической конференции компании ЕвроХим.