Развязку у Водстроя на Третьей продольной в Волгограде сдадут в 2024 году

Путепровод позволит избавиться от пробок на переезде. Фото: АВО

На Третьей продольной магистрали в Тракторозаводском районе Волгограда идет большая стройка. Уже в 2024 году возле поселка Водстрой должны сдать многоуровневую транспортную развязку над железнодорожным переездом. Она позволит не только разгрузить одну из главных транспортных артерий, но и станет частью международного коридора Север - Юг. Территорию вокруг будут обустраивать комплексно, заявил во время рабочего совещания на объекте губернатор Андрей Бочаров, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Задача не только обеспечить беспрепятственное движение на этом участке, начиная от соединения с сызранской трассой до поселка, но и провести работы, которые позволят благоустроить территорию, создать дополнительную инфраструктуру, обеспечить развитие экономических площадок. В том числе построить хорошие места для реализации продукции наших местных фермеров с освещением, подъездами, чтобы не мешать основному потоку транспорта, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

На магистрали должны минимизировать левые повороты, чтобы не сдерживать транспортный поток. В самом поселке Водстрой власти хотят расширить дороги и тротуары, обустроить парковки, поставить шумозащитные экраны. Вдоль улицы Костюченко появится освещенная пешеходная дорожка. Все это должны сделать в 2024 году, когда пустят движение по новому мосту.

Сейчас путепровод над железнодорожным переездом между станциями Древний Вал и Орловка готов на 35%. Там уже сделали фундамент и стойки шести опор, на половину готово земляное полотно магистрали, где-то уже начали делать покрытие из асфальтобетона. После укрепления опор начнут монтировать пролеты. Это будет уже в июле 2023 года.

Пока же железнодорожный переезд у Водстроя остается одним из самых загруженных в регионе. В день там проходит более 35 тысяч машин, в том числе большегрузов. Летом, когда транзитом через Волгоград отпускники едут на Черное море, трафик вырастает до 50 тысяч автомобилей в сутки. Так пробки здесь норма. Строительство многоуровневой развязки и расширение до четырех полос 3,3 километра трассы позволит от них избавиться. Общий объем финансирования проекта составляет 2,2 миллиарда рублей.