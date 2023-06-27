До слез: вернувшийся из армии волгоградец сделал предложение девушке прямо на перроне

Влюбленные радуются долгожданной встрече. ФОТО: кадр из видео Кристины Петуховой

В социальных сетях завирусилось трогательное видео, на котором молодой человек, вернувшийся из армии, только сойдя с поезда, тут же делает предложение руки и сердца своей девушке на вокзале в Волгограде, а та со слезами на глазах отвечает: «Да». Корреспондент «КП-Волгоград» нашла главных героев и узнала их историю любви.

Как рассказала мать 21-летнего дембеля Олега Дьякова, Марина Соловьева, сын проходил срочную службу во Владикавказе. Встречать его из родного Новоаннинска на центральный вокзал Волгограда 25 июня приехали всей семьей. Знаковый момент решили запечатлеть на видео. Но такого поворота не ожидали.

- Для нас всех это было огромным сюрпризом, - признается Марина Соловьева. – Олег ничего не говорил не только своей девушке Ане, но и нам. Может быть, за год службы взвесил все, оценил и решил, что пора жениться.

Не думали, и что видео разлетится по местным пабликам, и вызовет такие эмоции у посторонних людей.

- Очень удивлены, что столько людей комментирует, умиляются этому, - говорит женщина. – Мы снимали просто для собственного архива, на память.

По словам матери, Олег с учебой не дружил, а вот заниматься спортом просто обожал. Занимался дзюдо, окончил спортшколу, заинтересовался бодибилдингом, после получил диплом тренера по фитнесу. Именно в фитнес-центре он и познакомился со своей возлюбленной. Встречаться они начали незадолго до того, как молодого человека забрали в армию. Анна дождалась парня, а вместе с ним и предложения руки и сердца. Правда, когда состоится самое главное событие – свадьба, пока не решено.

- Сын только вернулся со службы. Сейчас будет искать работу, встанет на ноги, потом уже можно будет думать о свадьбе, - говорит Марина.

Правда, по заверению родных, случится это счастливое событие не раньше, чем через год. 2024 год будет високосным, а по поверью, свадьбу в этот период лучше не проводить.