В Волгограде 28 июня отключат электричество в шести районах

Энергетики проведут плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 июня 2023 года, в шести районах Волгограда отключат свет и оставят без холодильников жителей отдельных улиц. Причиной отключений электричества станут плановые ремонты энергетиков. В списках адресов – частично Красноармейский, Кировский, Советский, Ворошиловский, Дзержинский и Краснооктябрьский районы областного центра, сообщили в Россети Юг.

В Красноармейском в списках на отключение электричества дома на улице: Ленинаканская, 1-49, 2-50. Света не будет с 9 до 17 часов.

В Кировском на весь день – с 9.00 до 17.00 - 28 июня без света оставят дома по адресам: ул. Алычевая, 26-44, ул. Апельсиновая, 4, 5, ул. Анисовая, 1-23, ул. Лимоновая, 19-35а, 2-24, ул. Катальповая, 3-19, 8-24, ул. Тутовая, 1-23, 6-28.

В Советском районе Волгограда 28 июня 2023 с 10.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев окажутся жители двух СНТ – Звезда и Звезда-2, а также улиц Боровая, Высотная, Дубравная, Звездная, Крутая, Курганная, Овражная, Окольная, Парковая, Плодородная, Ямская, а также переулков Газонный и Горский. С 9.00 до 17.00 останутся без света дома по адресам: ул. Алексеевская, 2, 1/5, 1/6, 1/7, ул. Логовская, 8, 10/1, 10/2, 12, ул. Тормосиновская, №9-21, 13а, 12-24, 20/1, 20/2.

В Ворошиловском районе локальный блэкаут в среду с 10.00 до 15.00 объявили по адресам: ул. Барнаульская, 47, 390, ул. Восточная, №4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 28, 29, 37, ул. Миргородская, 126, 132, 132а, 133, 135, 148а, п. Саранский, №103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2, ул. Елецкая, №132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1, пер. Елецкий, 196, 574, 574а.

С 9 до 13 часов без света будут сидеть жители Дзержинского района по адресам: ул. Землячки, 52. А с 9.00 до 17.00 электроэнергию вырубят на ул. Тургенева, 10-14, 18, 10а.

На Красном с 9.00 до 17.00 обесточат уже в который раз частный сектор: пл. Белинского, №1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 15, 15б, 15а, ул. Мичурина, 63, ул. Лермонтова, 5-19, ул. Ломоносова, 3, 5а, 5-13, ул. Просторная, 3-13, 4-18, 18/3, ул. Типографская, №3а, 1-37, 4-38, 32а, 34а, ул. Узловая, 14, 14а, ул. Чайковского, 37-65, 46-66, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1.

Также на очереди очередные отключения горячей воды.