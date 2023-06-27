«Аллергия - это не болезнь»: современный взгляд ученых ВолгГМУ на проблему

Что такое аллергия, обсудили Элеонора Белан и Светлана Щава. Фото: ВолгГМУ

Аллергия стала привычным явлением и все чаще приводит к летальным исходам. Почему так происходит, разбирались эксперты во втором выпуске научно-популярного интерактивного онлайн-видеоподкаста про медицину ВолгГМУ «ЗаМЕДчательная наука», который выходит при грантовой поддержке Минобрнауки России. Завкафедрой иммунологии и аллергологии Элеонора Белан и завкафедрой дерматовенерологии Светлана Щава обсудили, что такое аллергия, чем она опасна и как ее лечить.

Что такое аллергия

Эксперты считают, аллергия - это не болезнь, а патогенетический механизм, который может лежать в основе заболеваний кожных покровов, слизистых оболочек и дыхательных путей. Впервые она дает о себе знать обычно в возрасте до 30 лет.

- Аллергия - это реакция взбесившегося иммунитета на то, что ему не угрожает. На самом деле у части людей по каким-то причинам в организме ломается такой механизм, как иммунологическая толерантность, и начинает формироваться активный иммунный ответ, направленный на отторжение чужеродного материала. Извращенный иммунный ответ и есть аллергия, - объясняет аллерголог.

При этом многие пациенты далеко не всегда понимают, если ли у них аллергия. - Некоторые говорят, что у них аллергия на все, другие не придают значения своим симптомам. В первом случае мы можем иметь дело с псевдоаллергией или перекрестной реакцией между родственными аллергенами. Что касается второй ситуации - больные не хотят знать про болезнь. Они выбрасывают аллергию из своего сознания и игнорируют ее проявления, - рассказывает Элеонора Белан.

Чем опасна аллергия

Обращать внимание на симптомы все же стоит. Предсказать заранее, выльются они в легкий аллергический ринит или в анафилаксию с летальным исходом, врачи не могут.

Аллергия - генетически обусловленная патология. Поэтому большое значение имеет наличие подобных заболеваний у родителей. При этом противопоказанием для беременности и родов она не является. Вполне вероятно, что у аллергиков родится здоровый ребенок.

- У родителей, которые страдают той или иной формой аллергии, могут родиться здоровые дети в 20% случаев, - подчеркивает Светлана Щава.

Онлайн-видеоподкаст про медицину выходит при грантовой поддержке Минобрнауки России. Фото: ВолгГМУ

Как ее лечить

- Существует несколько методов лечения аллергии: это элиминация, фармакотерапия и аллерген-специфическая иммунотерапия. При последнем больному в состоянии ремиссии начинают вводить малое количество аллергена. Это запускает перестройку иммунной системы. В результате она складывает лапки и говорит: «Я работать не буду, я вас узнала», - рассказывает Элеонора Белан.

На сегодняшний день аллерген-специфическая иммунотерапия - это единственный способ забыть об аллергии на 3 - 5, а в некоторых случаях и до 8 лет.

В следующих выпусках «ЗаМЕДчательной науки» ведущие ученые ВолгГМУ и практикующие врачи Волгоградской области расскажут об уникальных медицинских исследованиях, профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний, здоровом образе жизни и бесконтактных технологиях.