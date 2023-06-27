Эксперты назвали главные недостатки Волгограда

По мнению экспертов, у Волгограда проблемы с экологией Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Финансовый университет при правительстве России провел мониторинг качества жизни в городах страны. Для Волгограда итоги аналитиков оказались неутешительными. Город-герой не вошел в число пятидесяти городов России с высоким или достаточно высоким уровнем жизни. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование.

Эксперты проводили оценку по разным аспектам. Они учитывали уровень материального благополучия, способность жителями купить квартиру или дом, качество медицинского обслуживания, экологию, показатели по бытовому насилию, злоупотреблению алкоголем, мелкой преступности и другие.

По итогам второго квартала 2023 года города с самым высоким качеством жизни стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень. Волгограду же требуются усилия для повышения качества жизни и исправить основные недостатки, в их числе аналитики отметили проблемы в работке ЖКХ, с медицинским обслуживанием, экологией, дорожным хозяйством, недостаточный уровень жизни.

Есть вопросы у экспертов и к Волжскому, который также не может похвастаться высоким уровнем жизни. У города-спутника определили почти такие же основные минусы, как и у Волгограда. Волжскому нужно исправить недостаточный уровень жизни, проблемы в ЖКХ, дорожном хозяйстве, с экологией, недоступность культурных учреждений.