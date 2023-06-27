Едва не снес пешеходов: в Волгограде женщина и девочка пострадали в массовом ДТП в центре

Два нарушителя столкнулись на перекрестке. Скрин видео

Массовое ДТП с участием трех иномарок произошло в Центральном районе Волгограда поздним вечером 26 июня 2023 года. Киа К5, Mazda и Mercedes столкнулись на перекрестке Краснознаменской и проспекта Ленина и едва не снесли переходивших дорогу пешеходов. Авария попала на видео камер наблюдения. В ДТП пострадали женщина и девочка, сообщили в региональном главке МВД.

- Женщина-пассажир и 14-летняя девочка-подросток из автомашины Киа К5 обратились за медпомощью, - рассказали в ведомстве.

На видео видно, как 50-летний водитель Киа К5 едет с Астраханского моста и в нарушение запрета поворачивает налево на Краснознаменскую. В этот момент его таранит летящий на большой скорости Mercedes под управлением 21-летнего водителя. От удара «Мерседес» вылетает на встречку и по касательной задевает Mazda. В это время Киа отбрасывает на пешеходный переход к ТРЦ «Пирамида». Иномарка едва не сносит идущих по «зебре» людей.

Вечернее ДТП и его последствия попали на множество видео очевидцев и вызвали массу слухов. Но все оказалось куда прозаичней.