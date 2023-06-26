Многодетный отец Ренат Деникаев спас двоих тонущих детей и их дедушку под Волгоградом

Ренат Деникаев предпочитает не хвастать своим поступком. ФОТО: соцсети

Настоящий героический поступок совершил житель Светлоярского района Волгоградской области 28-летний Ренат Деникаев. Он бесстрашно спас двух тонущих детей и их деда еще в апреле 2023 года. Почему о подвиге стало известно только спустя нескольких месяцев, корреспондент «КП-Волгоград» узнал у главного героя этой истории.

Все произошло в обычный пятничный день, 28 апреля. Ренат Деникаев пошел к Волге порыбачить. Вспоминает: в выбранном месте клева не было, и он переместился на плиты, которые уходили в воду.

- Сидел, рыбачил, пришел дедушка с двумя внуками, - рассказывает Ренат. - Один мальчик слишком близко подошел к воде, а там плиты были все в иле, он соскользнул в реку. А там течение сильное было, воронки.

Немедля мужчина бросился в воду. Пока Ренат Деникаев спасал одного мальчика, второй тоже угодил в реку. На помощь к нему кинулся дедушка.

- Воронки были сильные, в один момент даже подумал, что мы оба утонем. Но я не мог оставить ребенка, - вспоминает Ренат. - Уверен, на моем месте поступил так каждый.

Внезапно на помощь пришли рыбаки. Они бросили утопающим удочку, с помощью которой удалось вытащить на берег первого мальчика, затем спасли его брата, а уже потом до берега добрались и взрослые. Ренат признается, в воде страха не чувствовал, но когда выбрался на сушу, осознал насколько это было опасно.

- Я помню, когда на берегу встал на ноги, я их не почувствовал. То ли от волнения, то ли от холода мне их свело, - рассказал герой.

Об этом случае мужчина рассказал только своей семье. Но большой огласке эту историю предали спустя несколько месяцев.

- Ехал как-то с одним мужчиной, он рассказал, что там в каком-то районном чате обсуждают как молодой человек спас двоих детей. Я сказал, что это был я, он спросил мой номер телефона. Вот так и пришла слава, - смеется Ренат.

Ренат – многодетный отец, вместе с супругой они воспитывают трех дочек. Старшей - 5 лет, младшим двойняшкам не исполнилось еще и двух. Хвастаться подвигом мужчина не любит, но считает этот случай хорошим примером для своих детей.