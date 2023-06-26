Игорь Артамонов: Наши аграрии – это наша гордость

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Агропромышленная выставка «День поля» прошла в Липецкой области. Она стала уже традиционным сельскохозяйственным праздником, на котором можно увидеть образцы современной техники и технологий. Сортоиспытательную станцию в деревне Бруслановка посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он ознакомился с лучшими образцами озимой пшеницы, посевы которой в ближайшие годы на территории региона станут промышленными. Сорта «Батя», «Школа», «Федор» позволяют собрать по 80-100 ц/га. Они отличаются морозостойкостью и засухоустойчивостью.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Наши аграрии – это наша гордость. Прошедший год был сложным для каждой сферы, и сельское хозяйство не исключение. Но любой, посетивший сегодня большую агропромышленную выставку, мог убедиться, что мы обеспечены всем необходимым. У нас есть техника, семена, удобрения, средства защиты. Мы собираем прекрасные урожаи - 4 млн тонн зерновых. Но самое главное - люди, не боящиеся тяжелой и порой изматывающей работы. Выйти в поле на рассвете и закончить работы за полночь. Очень приятно, что у нас есть целые семейные династии, которые кормят нашу область и нашу страну», - сказал губернатор Игорь Артамонов.

Также губернатор наградил лучших аграриев Липецкой области. Он вручил им благодарственные письма и дипломы.