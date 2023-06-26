Волонтеры ЕвроХима - 12 лет вместе: добрые дела на благо города совершает уже шестое поколение котельниковцев

Фото: Ирина СИМОНОВА

История создания самого активного молодежного объединения города началась в 2011 году с инициативы ЕвроХим-ВолгаКалия, осуществляющего масштабную социальную программу поддержки талантливых детей и молодежи в регионе присутствия.

После большой организационной и разъяснительной работы и встреч с учащимися всех котельниковских школ в 2012 году сформировался круг неравнодушных молодых людей, готовых к полезной деятельности на благо родного города.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Большинство участников движения учатся в 9-11 классах. После окончания школы ребята поступают в вузы и уезжают из Котельниково. Чтобы чуть позже вернуться – но уже в статусе молодого специалиста ЕвроХим-ВолгаКалия и продолжить волонтёрскую работу в старшей категории, в составе Совета молодых специалистов ЕвроХима. Таким образом, в составе волонтерского движения сменилось уже шесть поколений юных котельниковцев.

Неизменными остаются их приоритеты. В числе важнейших для волонтеров тем – экология, помощь детям, забота о ветеранах и пожилых людях, внимание к историческому прошлому своего региона и страны в целом.

Одной из самых ярких волонтерских акций 2023 года стало мероприятие по уборке малых рек в рамках нацпроекта «Экология» Участники молодежного движения взяли на себя самый трудный участок в центре города.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ребята из волонтерского движения оказывают неоценимую помощь в работе с детьми. Они постоянные участники мероприятий для малышей с особенностями развития, совместно с ГИБДД проводят акции по безопасности на дорогах, оказывают помощь в организации и проведении спортивных соревнований для детей и молодежи. Ежегодные новогодние утренники для маленьких пациентов районной больницы, воспитанников детских социальных учреждений Котельниково – добрая традиция молодежного объединения.

Всего за время существования движения волонтеры организовали и провели не менее 1000 добрых акций и мероприятий для всех категорий населения Котельниково.

Вспоминает бывший волонтер, а сейчас менеджер отдела по операционным улучшениям ЕвроХим-ВолгаКалия Лара Алексеева:

- О волонтерском движении я узнала от своих друзей. Мне так хотелось туда попасть, но я почему-то боялась отправить анкету. Все решилось, когда мои одноклассники привели меня прямо на собрание. Там я нашла хороших друзей и товарищей. Нас объединяло стремление сделать мир вокруг нас лучше. Я никогда не забуду акцию, когда мы снимали видеоролик для ветеранов с поздравлениями жителей нашего города с Днем Победы! А какая честь была вести наших героев-ветеранов 9 мая по городу! Воспоминание об этом и сейчас трогает меня до слез. Я часто думаю, как легко было осуществить так много хороших идей! Например, подарить прохожим людям радость в ... да и неважно, в какой день! Главное, чтобы люди на улицах чаще улыбались!