На фестивале #ТриЧетыре Банк «Центр-инвест» научил юных волгоградцев финансовой грамотности

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоград в этом году стал огромной площадкой для празднования Дня Молодежи. В рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который проводится в городе-герое уже второй раз. Мастер-классы, конкурсы, соревнования и концерты в заключительный день стали уже неотъемлемой и любимой частью программы фестиваля. Ведь в развлекательной манере обучиться можно абсолютно всему.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Так, например, прокачать свои знания в сфере финансовой грамотности можно с помощью игры улетной арифметике и ребусов. Такой вариант провести время весело и полезно представил партнер фестиваля #ТриЧетыре банк «Центр-инвест». К тому же, поиграв в игры на мышление, дети и взрослые получали памятные зелено-желтые подарки.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Участники решали ребусы очень легко. Навыки финансовой грамотности необходимы молодежи в современном обществе .

Ну а для тех, кому решать только логические задачи показалось скучным или же они еще не умеют их считать, организаторы придумали развлечение в виде увлекательной игры – твистера.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Стоит отметить, что Банк «Центр-инвест» занимается развитием финансового образования и повышением финансовой грамотности на Юге России с 2012 года. Банк остается амбассадором финансового просвещения страны и непрерывно обучает население в собственных Центрах финансовой грамотности.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Повышение уровня финансовой грамотности населения — является одним из ключевых направлений социальной ответственности банка «Центр-инвест». Он позволяет каждому желающему бесплатно получить знания о современном финансовом мире, рисках и доходах, приобрести навыки принятия финансовых решений и понимания их последствий для себя и окружающих. За все время своей работы Центр повысил финансовую грамотность более миллиона граждан.

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