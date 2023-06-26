Рыбаки в шоке: каспийская сельдь не дошла до Волгограда впервые за много лет

В этом году рыбакам с селедкой не повезло. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обычно в мае-июне на берегах Волги вдоль Волгограда масса рыбаков ловит селедку. Но в этом году каспийская сельдь до нас не дошла. Рыбаки в шоке - остались ни с чем. Что могло стать причиной и что случилось с рыбой, сайт volgograd.kp.ru разбирался вместе с главным ихтиологом Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергеем Яковлевым.

- Селедка в этом году была, но ее зашло очень мало. Ранняя весна – это очень плохо. Она всегда была чревата катаклизмами, - отмечает Сергей Яковлев.

В этом году уже в марте зацвели абрикосы. Раньше времени началось половодье и максимальный сброс воды на Волжской ГЭС. К началу июня уровень снизили до минимальных значений.

- Сейчас ученые Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» разбираются с этим, пока еще до конца причины не ясны. Пока шел максимальный сброс, вода была слишком холодной для нереста. Когда она достаточно прогрелась, сброс уже сошел на минимум. У рыбы же инстинкт на подход пресной воды в большом количестве и определенной температуры. В этом году два фактора – объем и температура – не совпали. Скорее всего, из-за этого селедка в большом количестве и не зашла. Потому что больше никаких аварий, техногенных катастроф, которые могли на это повлиять, ни на Нижней Волге, ни в северном Каспии не было, - рассказал ихтиолог.

По словам эксперта так мало селедки до Волгограда доходит очень редко. Последний раз такое случалось лет 12-15 назад.

- Тогда грешили на выброс на астраханском газоконденсатном комплексе. Разные причины называли. Но сейчас подобных причин никто не озвучил, - отмечает Сергей Яковлев.

Живет и нагуливается селедка в Каспийском море. В Волгу она заходит только на время нереста и после скатывается обратно. Так что ждать ее теперь волгоградским рыбакам только в следующем году. Пока же можно ловить другую рыбу почти везде. Запреты на большинстве волжских водоемов в Волгоградской области сняли 20 июня. Только на Дону рыбалка разрешена с 1 июля.