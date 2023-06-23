В коммунальной катастрофе в пойме реки Царица в Волгограде обвинили директора «Концессий»

Коммунальная авария произошла из-за халатности директора "Концессий. Фото: СУ СКР по Волгогарсдкой области.

23 июня следственный комитет Волгоградской области предъявил обвинение 50-летнему экс-директору «Концессий водоснабжения» Сергею Сивоконь в связи с коммунальной аварией в пойме реки Царица в Ворошиловском районе, которая произошла в октябре прошлого года. Тогда без воды на длительный срок остались 1,1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину обвиняют по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Напомним, Сивоконь был уволен в ноябре 2022 года спустя месяц после случившегося.

- По данным следствия, в апреле 2022 года фигурант был назначен на должность директора коммерческой организации «Концессии водоснабжения», основным видом деятельности которой является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, - рассказали в следкоме региона.

Будучи ответственным лицом, обвиняемый знал, что канализационный дюкер нуждается в ремонте. Напорный участок трубопровода был в печальном состоянии - с 1971 года его толком не ремонтировали.

- Понимая, что дюкер фактически эксплуатируется более установленного 25-летнего срока, в связи с чем находится в неудовлетворительном состоянии, обвиняемый вместо ремонта объекта водоотведения осуществил списание крупной суммы денежных средств с расчетных счетов организации для использования на иные цели, не связанные с ремонтом и реконструкцией, - прокомментировали в областном СК.

Это и стало главной причиной коммунальной катастрофы, на устранение которой потребовалось немало усилий. Уголовное дело взял на свой контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, которому уже предоставили доклад о расследовании.

В настоящий момент следователи продолжают процессуальные действия.

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