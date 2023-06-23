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Общество23 июня 2023 7:25

Участники фестиваля #ТриЧетыре прошли колонной по центральным улица Волгограда

Молодежь почтила память героев Великой Отечественной войны
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Десятки участников в прошли по главным улицам Волгограда

Десятки участников в прошли по главным улицам Волгограда

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День памяти и скорби, 22 июня, участники второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре совершили шествие по центральным улицам Волгограда. Молодые люди прошли колонной от улицы Чуйкова, спустились по лестнице, ведущей к нижней террасе центральной набережной, и завершили свой ход у памятника БК-31, где им рассказали историю героического экипажа бронекатера. «КП-Волгоград» показывает, как это было.

На фестиваль приехали участники из других регионов

На фестиваль приехали участники из других регионов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В шествии приняли участие жители всех районов Волгоградской области

В шествии приняли участие жители всех районов Волгоградской области

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Огромную колонну молодых людей видно было издалека – все они шли в фирменных футболках с логотипом фестиваля #ТриЧетыре. Многие несли флаги – своего региона или университета, где учатся.

Участникам шествия рассказали о трагической судьбе БК-31

Участникам шествия рассказали о трагической судьбе БК-31

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лазерное шоу на БК-31 вышло как всегда впечатляющим

Лазерное шоу на БК-31 вышло как всегда впечатляющим

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

История БК-31 тронула до слез участников фестиваля

История БК-31 тронула до слез участников фестиваля

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Соревновательная часть фестиваля стартует уже сегодня, 23 июня, на следующий день подведут итоги. С полной программой фестиваля #ТриЧетыре можно ознакомиться здесь.

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