Участники фестиваля #ТриЧетыре прошли колонной по центральным улица Волгограда

Десятки участников в прошли по главным улицам Волгограда
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В День памяти и скорби, 22 июня, участники второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре совершили шествие по центральным улицам Волгограда. Молодые люди прошли колонной от улицы Чуйкова, спустились по лестнице, ведущей к нижней террасе центральной набережной, и завершили свой ход у памятника БК-31, где им рассказали историю героического экипажа бронекатера. «КП-Волгоград» показывает, как это было.
На фестиваль приехали участники из других регионов
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В шествии приняли участие жители всех районов Волгоградской области
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Огромную колонну молодых людей видно было издалека – все они шли в фирменных футболках с логотипом фестиваля #ТриЧетыре. Многие несли флаги – своего региона или университета, где учатся.
Участникам шествия рассказали о трагической судьбе БК-31
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Лазерное шоу на БК-31 вышло как всегда впечатляющим
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
История БК-31 тронула до слез участников фестиваля
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Соревновательная часть фестиваля стартует уже сегодня, 23 июня, на следующий день подведут итоги. С полной программой фестиваля #ТриЧетыре можно ознакомиться здесь.