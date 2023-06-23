Группа компаний «ЭнергоПроф» поставила модульную компрессорную станцию Energo для волгоградского завода

Фото: ООО «ГК ЭнергоПроф»

В мае на заводе Автотехнологий в Новониколаевском районе Волгоградской области появилось новое современное оборудование. Группа компаний «ЭнергоПроф» в кратчайшие сроки поставила на предприятие модульную компрессорную станцию Energa-8,5 для подачи воздуха на новую сборочную линию.

Компрессорная станция размещена на базе контейнера «ЭнергоПроф», в комплекте идут турецкий винтовой компрессор Ozen OSC 132D производительностью 23 860 литров в минуту, два ресивера РB900 и осушитель ODRE 1800. Контейнерное решение позволило не строить на предприятии новое помещение для компрессорного оборудования.

Оборудование для поставляющего сельхозтехнику волгоградского предприятия подобрали, заказали и доставили из Турции. Собрали компрессорную станцию. Все компоненты разместили в контейнере собственного производства и провели пусконаладочные работы на месте. Все это – в кратчайшие сроки.

За 16 лет работы группа компаний «ЭнергоПроф» реализовала более 20 тысяч проектов во всех уголках России и ближнем зарубежье и стала одним из крупнейших поставщиков компрессорного оборудования в стране. Профессионалы своего дела производят азотные и модульные компрессорные станции для снабжения электроэнергией и сжатым воздухом и обеспечивают инженерные решения полного цикла.

Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru

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