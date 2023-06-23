Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Мемориальный комплекс военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в управлении Росгвардии по Липецкой области. Участие в торжественной церемонии принял губернатор региона Игорь Артамонов.

«Здесь мы можем почтить память наших ребят, с честью исполнивших свои боевые обязанности в горячих точках. На монументе очень правильные слова о том, что нужно помнить павших во имя живых. Мы никогда не должны забывать тех, кто воевал до конца, не щадя себя. Теперь наша обязанность поддерживать их родных. Именно так мы сможем проявить им свою благодарность за то, что они дали Родине таких достойных сыновей», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру мужественного воина. В одной его руке берет, в другой – цветы. Суровое лицо говорит о скорби по павшим товарищам и о готовности в любой момент защитить Родину. За воином – металлическая арка с колоколом. Его звон – символ памяти о бойцах. На мемориале под надписью «Памяти павшим – во имя живых» нанесены фамилии 33 погибших военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии.

На открытие памятника были приглашены руководители органов власти, сотрудники и военнослужащие Рогвардии, родные погибших, ветераны военной службы и юные воспитанники детско-юношеского движения «Гвардейская смена». После открытия мемориала, его освящения и минуты молчания Игорь Артамонов с начальником регионального управления Росгвардии, полковником полиции Игорем Барановым поздравили с днем рождения маму Героя РФ Андрея Теперика – Марию Петровну Теперик и вручили ей цветы. А затем губернатор пообщался с родными погибших защитников по поводу того, какая помощь и поддержка им требуется. В числе вопросов – помощь в получении медицинских услуг и протезировании, а также благоустройстве населенных пунктов, где они проживают. Общественные активисты попросили посодействовать в предоставлении транспорта для поездок в военные госпитали и передачи гуманитарного груза.