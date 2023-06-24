В Волгоградской области задержали подозреваемого в педофилии Сергея Ферро

Беглеца нашли в подвале. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Подозреваемого в педофилии уроженца Украины 38-летнего Сергея Ферро, который два года находился в федеральном розыске от Калужского СКР, задержали полицейские в Волгоградской области Видео задержания опубликовал региональный главк МВД.

- При задержании мужчина предпринял попытку скрыться. Задержали его в течение суток, - сообщили в ведомстве.

На поиски подняли полицейских. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне на Чапурниковском посту ДПС в Светлоярском районе остановили автомобиль, в котором Ферро ехал как пассажир. Его пробили по базам и выяснили, что в Калужской области он в розыске за насилие над малолетними детьми. При бегстве от полицейских мужчину ранили. Задержали его позже в селе Цаца – нашли в подвале заброшенного дома.

- Нахожусь в бегах уже два года, – говорит при задержании волгоградским полицейским Ферро и пытается убедить, что закон он не нарушал, требует правосудия.

Сейчас беглец в отделе полиции. Дальше им займутся суд и следствие.