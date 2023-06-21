Выпускница из Волгограда Марина Соболевская сдала два предмета по ЕГЭ на 100 баллов

Марина Соболевская хочет стать социологом или специалистом по международным отношениям. ФОТО: комитет образования Волгоградской области

Выпускница лицея №11 из города Волгограда Марина Соболевская получила 200 баллов на ЕГЭ-2023. Максимальные баллы она смогла набрать по русскому языку и обществознанию и сейчас решает с чем ей связать свою жизнь - с социологией или международными отношениями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете образования Волгоградской области.

Девушка не скрывает своей радости – конечно, ожидала получить высокие баллы, но никак не 200 баллов по двум предметам.

- Такому результату нельзя не порадоваться, - признается Марина. - Считаю результаты по каждому предмету одинаково полезными: именно их сумма поможет при поступлении.

Своим секретом успеха выпускница называет особую прилежность, ведь достичь результатов в любом деле, не прикладывая никаких усилий просто невозможно. Но при этом, отличница говорит, что для каждого необходим индивидуальный подход и комфортная обстановка.

- Я занималась практически каждый день, ответственно подходила к заданиям, учила много теоретического материала, используя для этого несколько надежных источников, - говорит Марина Соболевская.

Помимо учебы у девушки немало увлечений: она много играет на скрипке, увлекается современными танцами и гитарой. Не пропускает Марина и олимпиады с конкурсами, например, она участвовала в проекте «Большая перемена».

- "Большая Перемена" сильно повлияла на мое мировоззрение, помогла мне вырасти, как личности, а еще привнесла в мою жизнь множество ярких моментов и воспоминаний, - делится своими впечатлениями выпускница. - За три года участия в движении я познакомилась со многими людьми, среди которых нашла друзей, кумиров, единомышленников.

Счастливая обладательница максимальных оценок сразу по двум предметам дает наставления будущим выпускникам: главное – набраться побольше сил и терпения.

- Главное – берегите себя, свое здоровье и помните, что ЕГЭ – только экзамен! – заверяет Марина Соболевская.

Девушка также уверена, что можно достичь любых высот, надо только не растерять желание расти и развиваться, а также стремиться становиться лучшей версией себя.

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