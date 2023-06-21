Волгоградцам показали, как выглядят площадки молодежного фестиваля #ТриЧетыре

На несколько дней центральная набережная наполнится молодыми людьми Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде на Центральной набережной готовятся ко второму молодежному фестивалю #ТриЧетыре. Сегодня, 21 июня, накануне начала трехдневного праздничного марафона участники оргкомитета фестиваля провели журналистов по местам, где будут сконцентрированы основные праздничные мероприятия. «КП-Волгоград» тоже побывала там.

На верхней террасе Центральной набережной расположится сразу несколько точек феста. На сцене, где каждые выходные идут концерты местных коллективов, 23 июня устроят вокальный конкурс, участников которого будут оценивать музыкальные эксперты и преподаватели Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

На привычной для волгоградцев сцене пройдет вокальный конкурс Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Тут же, в шаговой доступности, уже установлен навес, где в пятницу, 23 июня, пройдут интеллектуальные игры и соревнования спортивных команд.

Здесь проведут интеллектуальные игры и спортивные соревнования Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Рядом с фонтаном «Искусство» устанавливают два технических шатра. Один отдадут киберспорту: 23 июня здесь будут соревноваться команды, а 24 июня – каждый желающий из гостей фестиваля. По соседству шатер с зоной отдыха, которая будет периодически охлаждаться и там участники и гости фестиваля смогут перевести дух после волгоградской жары.

Слева - шатер для киберспортсменов, справа - лаунж-зона с охлаждением Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Рабочие возводят сцену, на которой выступят звезды Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Возле центральной лестницы уже выстраивают сцену, на которой будут выступать приглашенные гости фестиваля: 23 июня - Хабиб, Мари Краймбрери, Анет Сай, Мария Зайцева, 24 июня - Чина, БандЭрос и 5sta family, а также DJ Грув.

Новой точкой притяжения молодежного фестиваля станет амфитеатр на нижней террасе набережной. Здесь пройдет и ярмарка вакансий, и объявление результатов соревнований, а также бал выпускников.

На амфитеатре устанавливают световое и звуковое оборудование Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В этом году организаторы фестиваля ожидают принять на празднике до 300 тысяч жителей и гостей.

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