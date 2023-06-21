ЕвроХим-ВолгаКалий стал лидером в модернизации промышленной безопасности: опыт предприятия перенимают другие промплощадки ЕвроХима

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) - это наблюдение за действиями и рабочим местом сотрудника в производственном процессе. Итоги наблюдений аудитор показывает работнику. В итоге работник видит ошибки в своих навыках, осознает потенциальные угрозы и выстраивает правильное поведение, не допускающее возможности опасных последствий. Он внимательнее относится к потенциальным угрозам здоровью и жизни и предотвращает возможные травмы при выполнении производственных заданий.

По последним данным на Гремячинском ГОКе проведено 1069 аудитов с работниками, треть из которых работали безопасно. В результате проведения ПАБ сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия инициировали 133 предложения по улучшению условий труда, 115 из которых уже реализованы, 18 находятся в работе.

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам реализации и эффективности внедрения этой программы ЕвроХим-ВолгаКалий стал лидером среди других предприятий ЕвроХима.

Полезный опыт сотрудники Гремячинского ГОКа распространяют на других производственных площадках холдинга.

С этой целью руководитель проекта по внедрению элементов производственной безопасности Владимир Пономарев и специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия отправились на Усольский калийный комбинат и на Ковдорский ГОК.

«Надеюсь, что наработанный нами опыт и навыки помогут другим предприятиям выйти на новый уровень ответственного отношения к охране труда на производстве, - отметил Владимир Пономарев. – ПАБ - очень полезный инструмент, который не только помогает работнику осознаннее относиться к опасностям, но и позволяет выявить и систематизировать причины нарушений безопасности в масштабах всего коллектива и предприятия в целом».

Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия передали коллегам способы обучения аудиторов, проведения анализа и мониторинга аудитов, методы коммуникаций с руководителями подразделений и получения обратной связи от работников.

Во время мастер-классов по теоретическому обучению специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия показали свои наработки в проведении практических занятий. На Усольском калийном комбинате они провели обучение работников управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии по программе «Оценочные модули».

Это помогло коллегам в кратчайшие сроки приступить к составлению проверочных чек-листов, по которым инженерно-технический персонал или работник охраны труда могут легко определить состояние рабочего места и дать ему оценку.

Защита жизней и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда – самый главный приоритет ЕвроХима, и этому вопросу на предприятиях традиционно уделяется максимальное внимание.